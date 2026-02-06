Cortes de calles en La Nucía por la Volta Comunitat Valenciana de ciclismo

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Nucía informa a la ciudadanía sobre los cortes temporales de carreteras y rotondas en el municipio mañana sábado 7 de febrero por la mañana con motivo de la salida de la cuarta etapa de la Volta Comunitat Valenciana de Ciclismo, desde el Estadi Olímpic.

El corte de calles será aproximadamente entre las 11,50 y las 12,30 horas y afectará a la carretera CV-70 Benidorm-La Nucía (Rotonda 1), travesía CV-715, avenida Marina Baixa, avenida Carretera y paseo Gabriel Miró (carretera La Nucía-Polop) y viales adyacentes. El vial de acceso a la Ciutat Esportiva Camilo Cano también se verá afectado, realizándose la salida de la prueba a la altura del Estadi Olímpic Camilo Cano.

La carrera saldrá a las 12,15 desde el Estadi Olímpic de La Nucía, en dirección al Restaurante Onosca, Rotonda 1 y atravesará el casco urbano de La Nucía, para dirigirse a Polop y Coll de Rates.

Cortes de calles

El corte de calles temporal será aproximadamente entre las 11,50 y las 12,30 horas y afectará a la carretera CV-70 Benidorm-La Nucía (Rotonda 1) y travesía CV-715, avenida Marina Baixa, avenida Carretera y paseo Gabriel Miró (carretera La Nucía-Polop) y viales adyacentes. El vial de acceso a la Ciutat Esportiva Camilo Cano también se verá afectado en su paso por Restaurante Onosca, Skate Park y Club de Pádel, realizándose la salida de la prueba a la altura del Estadi Olímpic Camilo Cano. Quedará prohibido estacionar en todos los viales de paso de la prueba deportiva.

Noticias relacionadas

Salida en La Nucía y meta en Teulada

La cuarta y penúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tendrá la salida en La Nucía, desde el Estadi Olímpic Camilo Cano y la meta estará en Teulada. Será una etapa montaña con cinco puertos y 3.300 metros de desnivel, en 172 km. de recorrido. Destacan Coll de Rates, el Alto del Miserat y la subida final a Cumbres del Sol, precedida del “Muro de Pou” con rampas del 22%.