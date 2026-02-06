Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La etapa reina de la Volta CV saldrá de La Nucía el 7 de febrero

Remco Evenepoel, Almedia, Girmay y Carrillo estarán en el Estadi Olímpic

El Estadi Olímpic acogerá la salida de la cuarta etapa de la Volta CV 2026

El Estadi Olímpic acogerá la salida de la cuarta etapa de la Volta CV 2026 / David Revenga

R. E.

El 7 de febrero, a las 12 horas, La Nucía será la salida de la “etapa reina” de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026, desde el Estadi Olímpic. Tendrá 172 km y cinco puertos de montaña por lo que será decisiva. El público podrá hacerse fotos y ver en directo a varios de los mejores ciclistas mundiales como Remco Evenepoel (BORA), campeón del mundo contrarreloj, el sprinter Binian Girmay (NSN Cycling), los españoles Carrillo y Romeo (Movistar) o el portugués Joao Almeida (UAE) y un total 9 equipos World Tour.

La Volta Comunitat Valenciana es una prueba UCI ProSeries que está siendo retransmitida en directo por Eurosport y À Punt, por lo que tendrá una gran repercusión mediática y supondrá una gran promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte” a nivel nacional e internacional.

Entrada libre para el público: Salida y previa

Por segundo año, La Nucía será la salida de una etapa de la Volta Comunitat Valenciana de Ciclismo. Será el 7 de febrero a las 12 horas desde delante del Estadi Olímpic Camilo Cano. Pero desde las 10,40 h. los aficionados y aficionadas al ciclismo podrán disfrutar del control de firmas y presentación de los equipos. Allí podrán ver de cerca a los ciclistas e incluso fotografiarse con ellos; ya que la entrada es libre y gratuita al parking del Estadi.

El público podrá ver el ambiente, montaje y salida de esta importante carrera por etapas, la primera en Europa en 2026.

Gran nivel de participantes

Ente los participantes destaca la presencia del belga Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) que será el rival a batir en esta edición 2026. También destaca la presencia del portugués Joao Almeida que capitaneará el todopoderoso UAE o el completo sprinter eritreo Binian Girmay (NSN Cycling), que lidera la clasificación tras vencer en la primera etapa al sprint. Otros ciclistas que están llamados a ser protagonistas en la VCV 2026 serán: el belga Cian Uijtdebroeks (fichaje estrella del Movistar y ex VISMA), los españoles Mikel Landa (Soudal), Marc Soler (UAE), Iván Romeo y Pablo Castrillo (Movistar), los italianos Giulio Pelizzari (Bora) y Antonio Tiberi (Bahrain), el francés Paul Magnier (Soudal) y el ruso Aleksandr Vlásov (Bora).

Etapa reina y 5 puertos

La cuarta y penaúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tendrá la salida en La Nucía, desde el Estadi Olímpic Camilo Cano, mañana sábado 7 de febrero a las 12 horas. Será una etapa montaña con cinco puertos y 3.300 metros de desnivel en 172 km. de recorrido. Destacan Coll de Rates, el Alto del Miserat y la subida final a Cumbres del Sol, precedida del “Muro de Pou” con rampas del 22%. Será una etapa decisiva, con meta en Teulada, para la general final de la VCV.

9 equipos World Tour

La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026 cuenta con un pelotón de gran nivel internacional al ser una prueba UCI ProSeries con 9 equipos World Tour: UAE Team Emirates XRG, Movistar Team, INEOS Grenadiers, Lidl Trek, Bahrain Victorious, Red Bull BORA – Hansgrohe, NSN Cycling Team, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility.

