Finalizan los Talleres “Educando en Igualdad” de La Nucía

Esta iniciativa está englobada dentro del “Plan de Acción Municipal en Coeducación y Respeto a la diversidad”

La concejala Gemma Márquez visitando una de las clases del Colegio Muixara, junto a la directora y coordinadora de Igualdad del centro .

R. E.

Los talleres “Educando en Igualdad” 2025-2026 de La Nucía han finalizado esta semana, tras desarrollarse en los colegios públicos e Instituto de la Nucía. Estos talleres están englobados dentro del Plan de Acción Municipal en Coeducación y Respeto a la diversidad”, que vienen impartiéndose desde 2021 en los centros educativos nucieros desde la concejalías de Igualdad y Educación.

43 charlas en el IES

La programación para este curso escolar 2025-2026 se inició en el mes de enero en el IES La Nucía (Instituto de La Nucía). Durante los primeros meses del año el equipo de prevención y sensibilización de Centro Mujer 24 horas Denia realizó un total de 43 charlas con temáticas como Ciberbullying con perspectiva de género, prevención de la violencia en el noviazgo, pornografía y violencia o masculinidades y relaciones igualitarias.

Todos los grupos de E.S.O, Bachillerato y FP han participado de estas charlas que anualmente se imparten en el centro y con las que se pretende generar espacios de reflexión, sensibilización y compromiso social.

12 sesiones en los Colegios

Durante el mes de febrero se han programado a su vez diferentes talleres en los colegios Sant Rafael y Muixara (para grupos de 5º y 6º de primaria) con un total de 12 sesiones impartidas por la Asociación Edisex y en las que se han trabajado temas de relevancia en materia de educación sexual, acordes a las etapas madurativas y en coordinación con los temas tratados dentro del currículum académico.

Cultura de la tolerancia”

Estas acciones continuarán hasta final de curso para abarcar todos los niveles formativos y la totalidad de temáticas incluidas en el proyecto con la de finalidad de “impulsar la igualdad de oportunidades en las aulas mediante acciones formativas, de prevención y sensibilización que generen una cultura de tolerancia y respeto en el alumnado y a su vez, ofrezcan información veraz de mano de profesionales con formación y experiencia en las materias” como ha señalado Gemma Márquez, concejala de igualdad y políticas inclusivas.

