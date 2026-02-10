El 33 aniversario del Grup Scout La Nucia se celebró en el CEM Captivador

Setenta miembros del Grup Scout La Nucia celebraron este pasado fin de semana su XXXIII aniversario con la ya tradicional acampada en el CEM Captivador de La Nucía. Las actividades arrancaron el sábado por la mañana y culminaron el pasado domingo con la ceremonia de 33 Aniversario, en la que se realizaron varias entregas de insignias, promesas, actos y reconocimientos.

El Centro Educativo Medioambiental El Captivador acogió el pasado domingo la ceremonia oficial del XXXIII Aniversario del Grup Scout La Nucía. Un acto que contó con la presencia de Lucía Escolano, coordinadora del Grup Scout La Nucía, Vicent Ripoll, director del IVAJ de la Generalitat Valenciana, Sonia Farrás, vicepresidenta de Scouts Valencians y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía y miembro de honor de esta asociación juvenil nuciera. También asistieron a este acto de aniversario varios miembros de honor del grupo.

Actividades en el CEM

El pasado fin de semana el Grup Scout La Nucia se instaló en el CEM Captivador para conmemorar su XXXIII Aniversario con la tradicional acampada. Durante dos intensos días 70 miembros del grupo, divididos en sus diferentes secciones (Castores, Lobatos, Tropa Scout, Esculta y Monitores-Scouters) realizaron variadas actividades según la programación de cada sección. Manualidades, juegos en grupo, danzas, técnicas de supervivencia, simbología scout, códigos (como el Morse), orientación, pequeñas rutas en la red de senderos con interpretación de mapas…fueron algunas de las actividades que realizaron desde su llegada el sábado por la mañana hasta el domingo a mediodía, en el que concluyó el campamento con la ceremonia de XXXIII Aniversario. Concretamente, los integrantes del grupo se instalaron y pasaron la noche en las instalaciones del Albergue CEM Captivador durante estos dos intensos días de convivencia.

Especial Ceremonia

El domingo a mediodía se realizó el acto de ceremonia en el que se hicieron diversas entregas de distinciones y promesas a vari@s miembros del grupo. En todas las secciones hubo entrega de insignias de progresión a los miembros integrantes y, además, se realizaron promesas en las que se recibe la pañoleta distintiva del grupo. También 4 scouters (monitores) recibieron el diploma oficial que acredita la obtención del título de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (MAT). Un título oficial expedido por el IVAJ y que fue entregado por el director general de esta entidad, Vicent Ripoll. Las y los cuatro miembros son Nerea Sierra, Jaime Soriano, Blai Igual y Javier Laviós. También recibió la insignia de oro por sus más de 10 años como scouter del grupo Marta Gómez.

Uno de los momentos más especiales de esta ceremonia fue el acto de cambio de coordinación del Grup Scout La Nucia, en el que Vicent Devesa dejó su cargo después de más de treinta años y le releva en su cargo la actual coordinadora, Lucía Escolano. En su discurso de despedida agradeció “el apoyo recibido desde el Ayuntamiento de La Nucía todos estos años, apoyo que no dudo que seguirá presente. No puedo olvidarme de la confianza depositada en los padres de todos los niños que han pasado por el grupo durante mi coordinación. Estoy seguro que estos cerca de 600 niñas y niños que en alguno de los casos los he visto crecer y que incluso ahora son monitores y hasta coordinadores de este maravilloso grupo”.

Noticias relacionadas

Por último, fue nombrada miembro de honor del grupo la scouter María Amparo Cortés, del Grup Scout III Impetus de l’Eliana, por su labor de coordinación de tareas de logística, reparto y distribución de materiales de ayuda y alimentación por parte de agrupaciones scout de toda España durante la Dana de Valencia, en un proyecto en el que también se implicó la nuciera Lucía Escolano. Cerraron esta ceremonia de 33 aniversario Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía y Sonia Farrás, vicepresidenta de Scouts Valencians.