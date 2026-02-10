Abierto el plazo de inscripción para las actividades de la “Semana de la Mujer 2026” de la Nucía, que se desarrollarán del 23 de febrero al 12 de marzo con un completo programa de 13 actividades de todo tipo: culturales, relajantes, lúdicas, talleres y visitas de viticultura y el tradicional “menjar de la dona”. El slogan de este año es “Fueron, somos y serán” para animar a la participación de mujeres de todas las edades de La Nucía.

Todas las actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse previamente. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en el Casal de Les Dones-Espai Igualtat (carrer Sant Antoni, 70), por teléfono 687635371.

Yoga, Pintura y Encuentro Comarcal

La programación de la “Semana de la Mujer 2026” comenzará el lunes 23 de febrero programación con el taller Yoga Facial Esencial, que se repetirá también el 2 de marzo, en una segunda sesión, debido a su gran demanda. El taller “Carrer Feminista” en el que se decorará la plaza-parque ubicada junto al Casal de les Dones, se realizará el martes 24 de febrero y jueves 26. Tras su éxito el año pasado se repetirá el taller de pintura “Fluoart” las tardes del 25 de febrero y 04 de marzo.

Además, las mujeres nucieras formarán parte del XXV Encuentro de Mujeres de la Marina Baixa, que en esta edición se celebrará en Callosa d’en Sarrià el viernes 6 de marzo (la actividad incluye el desplazamiento en autobús de ida y vuelta).

Viticultura, Enología y Relax

Tras el éxito de años anteriores se han programado dos “Talleres y Visita Guiada. Viticultura y Enología”, a la Bodega Masos Valle de Guadalest que serán el jueves 26 de febrero por la mañana y el 5 de marzo por la tarde. En esta actividad se podrá descubrir el mundo de la viticultura y la enología e iniciarse en la cata tanto de vinos como de aceites.

También se han programado tres sesiones relajantes de “Circuito Relax” en Benicaldea tanto en horario de mañanas como de tardes: martes 24 de febrero, viernes 27 de febrero y martes 3 de marzo.

Comida de las mujeres nucieras

Como ya es tradicional, la Concejalía de Igualdad en colaboración con l’Associació de Dones de La Nucía organizan un año más la “Comida de las Mujeres Nucieras” que se celebrará el sábado 28 de febrero en el Salón Social El Cirer de La Nucía a las 14,30 horas. Esta comida está abierta a todas las mujeres de La Nucía, tanto socias como no socias de l'Associació. Los tickets están subvencionados por el área de Igualdad y se pueden adquirir en el Casal de les Dones, a un precio de 15 euros.

Teatro coeducativo para escolares

Desde la concejalía de Igualdad, dentro de la “Semana de la Mujer 2026” también se ha programado una actividad para centros escolares orientada a educar en igualdad de oportunidades. Se trata del espectáculo cómico “Pequeñas Extrellas”, en el que se da a conocer la historia de muchas mujeres que consiguieron grandes logros en el mundo la ciencia. Será el jueves 12 de marzo por la mañana en El Sindicat y está enfocado al alumnado de 3º y 4º de primaria de los centros escolares de La Nucía.