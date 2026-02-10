Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lara Avargues habló de sexualidad en la V Escuela de Familias

La psicóloga, sexóloga y agente de Igualdad dio pautas y herramientas para fomentar conductas responsables en los más jóvenes

Lara Avargues habló de sexuelidad el pasado viernes en el Centre Juvenil La Nucía.

Lara Avargues habló de sexuelidad el pasado viernes en el Centre Juvenil La Nucía. / INFORMACIÓN

R. E.

La psicóloga, sexóloga y agente de Igualdad, Lara Avargues realizó la charla “Sexualidad” el pasado viernes en el Centre Juvenil de La Nucía. Se trataba de la segunda sesión de la V “Escuela de Familias” de La Nucía. Durante la charla la ponente dio pautas y herramientas para fomentar conductas responsables en los más jóvenes en el ámbito de la sexualidad. La próxima sesión será “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” este viernes 13 de febrero a las 18,30 horas en el Centre Juvenil.

La V Escuela de Familias tiene como objetivo trabajar en materia de prevención y proporcionar la máxima información y herramientas a la familia para afrontarlos y mejorar la calidad de vida de toda la familia.

Sexualidad”

En la sesión del pasado viernes se habló “Sexualidad” a cargo de la psicóloga y sexóloga, Lara Avargues. Fue una charla en la que la ponente buscó la participación e interacción de las asistentes formulando cuestiones y planteando situaciones. En ella se habló de conductas responsables y respetuosas en el ámbito de la sexualidad en la juventud, de estereotipos y de pautas para poder tratarlo entre padres, madres e hijos. Además, se trató sobre los cambios profundos que se producen durante la adolescencia y cómo influyen a los jóvenes, tanto a nivel físico, mental y social.

La reconocida psicóloga y sexóloga proporcionó herramientas a las “familias” para acompañar a los adolescentes durante este “gran cambio” y resolvió dudas que se plantearon durante la sesión.

Charlas gratuitas

En esta V “Escuela de Familias” se han programado un total de cuatro charlas, totalmente gratuitas y se imparten en el Centre Juvenil. Las siguientes charlas serán: “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” (13 de febrero, 18,30 horas) con la unidad UPCCA La Nucía (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) y “Acoso Escolar, Bullying y Ciberbullying” (20 de febrero, 18,30 horas) con Beatriz Orts, educadora social y Silvia Vizcaíno, psicóloga.

Todas las sesiones son gratuitas previa inscripción en el Centre Juvenil, teléfono 966897070, whatsapp 697112643 o mail cj@lanucia.es

Escuela de familias

La “Escuela de Familias” de La Nucía nació en 2022, como apoyo a las diferentes problemáticas que existen en la realidad de las familias y se ha convertido en el soporte que éstas necesitan para enfrentarse a multitud de problemas y cuidar de los jóvenes durante el camino de la adolescencia. En esta etapa continúa siendo esencial que madres y padres expresen afecto y apoyo, mantengan canales de comunicación abiertos sobre cualquier tema y ofrezcan guía cuando sea necesaria, favoreciendo al mismo tiempo la autonomía progresiva y el bienestar psicológico.

El objetivo es trabajar en materia de prevención y herramientas a la familia para afrontarlos y mejorar la calidad de vida de toda la familia. Esta quinta edición abordará temas como la comunicación, sexualidad, adicciones o el bullying con la finalidad de cuidar la salud mental de la juventud.

