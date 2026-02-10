Lara Avargues habló de sexualidad en la V Escuela de Familias

La psicóloga, sexóloga y agente de Igualdad, Lara Avargues realizó la charla “Sexualidad” el pasado viernes en el Centre Juvenil de La Nucía. Se trataba de la segunda sesión de la V “Escuela de Familias” de La Nucía. Durante la charla la ponente dio pautas y herramientas para fomentar conductas responsables en los más jóvenes en el ámbito de la sexualidad. La próxima sesión será “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” este viernes 13 de febrero a las 18,30 horas en el Centre Juvenil.

La V Escuela de Familias tiene como objetivo trabajar en materia de prevención y proporcionar la máxima información y herramientas a la familia para afrontarlos y mejorar la calidad de vida de toda la familia.

“Sexualidad”

En la sesión del pasado viernes se habló “Sexualidad” a cargo de la psicóloga y sexóloga, Lara Avargues. Fue una charla en la que la ponente buscó la participación e interacción de las asistentes formulando cuestiones y planteando situaciones. En ella se habló de conductas responsables y respetuosas en el ámbito de la sexualidad en la juventud, de estereotipos y de pautas para poder tratarlo entre padres, madres e hijos. Además, se trató sobre los cambios profundos que se producen durante la adolescencia y cómo influyen a los jóvenes, tanto a nivel físico, mental y social.

La reconocida psicóloga y sexóloga proporcionó herramientas a las “familias” para acompañar a los adolescentes durante este “gran cambio” y resolvió dudas que se plantearon durante la sesión.

Charlas gratuitas

En esta V “Escuela de Familias” se han programado un total de cuatro charlas, totalmente gratuitas y se imparten en el Centre Juvenil. Las siguientes charlas serán: “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” (13 de febrero, 18,30 horas) con la unidad UPCCA La Nucía (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) y “Acoso Escolar, Bullying y Ciberbullying” (20 de febrero, 18,30 horas) con Beatriz Orts, educadora social y Silvia Vizcaíno, psicóloga.

Todas las sesiones son gratuitas previa inscripción en el Centre Juvenil, teléfono 966897070, whatsapp 697112643 o mail cj@lanucia.es

Escuela de familias

La “Escuela de Familias” de La Nucía nació en 2022, como apoyo a las diferentes problemáticas que existen en la realidad de las familias y se ha convertido en el soporte que éstas necesitan para enfrentarse a multitud de problemas y cuidar de los jóvenes durante el camino de la adolescencia. En esta etapa continúa siendo esencial que madres y padres expresen afecto y apoyo, mantengan canales de comunicación abiertos sobre cualquier tema y ofrezcan guía cuando sea necesaria, favoreciendo al mismo tiempo la autonomía progresiva y el bienestar psicológico.

