La Nucía caminará contra el Cáncer con la marcha solidaria el 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero La Nucía caminará contra el cáncer en la XV Marcha Solidaria a Favor de la Lucha contra el Cáncer con el objetivo de recaudar fondos económicos para lucha contra esta enfermedad, que irán íntegramente destinados a la Asociación Española contra el Cáncer y Asociación Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama de la Marina Baixa).

Se trata de una marcha senderista solidaria de 5 km con salida desde el pabellón Muixara en la Ciutat Esportiva a las 10,30 horas y llegada en el CEM Captivador, donde se realizará una rifa solidaria de productos donados por las 122 empresas colaboradoras. Esta actividad cumple 15 ediciones y esta organizada por la Junta Local AECC La Nucía y el Ayuntamiento de La Nucía.

Marcha Senderista Gratuita

La Junta Local de AECC La Nucía ha organizado la XV Marcha Solidaria contra el Cáncer este domingo 15 de febrero. Una marcha senderista campo a través se realizará sobre un recorrido de 5 kilómetros entre la Ciutat Esportiva Camilo Cano y el CEM Captivador. Se trata de un circuito apto para todas las edades, la salida será a las 10,30 horas desde el parking del pabellón Muixara.

La participación en la marcha será libre y gratuita y está abierta a todas las edades dada la dificultad baja del recorrido a pie. Está marcada para que cada uno la realice a “su ritmo, sin prisa y con avituallamiento incluido”.

Se ha habilitado un autobús de ida y vuelta para aquellas personas que no realicen la marcha y quieran participar en este acto. Desde las 11 horas en el CEM del Captivador se instalarán talleres infantiles organizados por la Agencia Valenciana de Salud, para concienciar a los más pequeños sobre la “Lucha contra el Cáncer”. Además, habrá animación para los más pequeños con hinchables y otros juegos.

Rifa para recaudar fondos contra el cáncer

Para recaudar fondos económicos se realizará un sorteo de regalos, donados gratuitamente por 122 empresas colaboradoras de La Nucía y comarca de la Marina Baixa. El sorteo se realizará a las 12 horas en el CEM Captivador. Para este sorteo se han elaborado papeletas con un donativo de 3 euros, para que todas las personas que lo deseen puedan colaborar en este evento. Los puntos de venta son: componentes de la Asociación contra el Cáncer de La Nucía, miembros de Anémona, o el mismo día del evento.

Dinero recaudado para AECC de La Nucía

El dinero recaudado será íntegramente para la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama de la Marina Baixa), para diferentes programas de investigación.