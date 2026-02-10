La Nucía comienza la campaña contra la de procesionaria del pino

Los servicios técnicos de jardinería de La Nucía en colaboración con la concejalía de Medio Ambiente han iniciado la “Campaña contra la Procesionaria del Pino 2026” en la que durante tres meses (de enero a marzo) se están realizando labores de eliminación y control de la plaga de procesionaria en los parques can, paradas de autobuses, entornos escolares, carriles bici, y los parques y jardines públicos. Por el momento se han retirado más de 100 bolsas en todo el término municipal. Muchas de ellas tras las incidencias registradas por los vecinos (200) a través de la App La Nucía.

Un invierno más las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Técnicos han puesto en marcha la Campaña Municipal contra la Procesionaria del Pino, para eliminar esta plaga de los pinos y coníferas, situadas en zonas verdes y parques municipales. El objetivo de esta acción era evitar que las orugas desciendan al suelo desde sus nidos. Las brigadas municipales sólo actúan en zonas públicas, ya que los pinos con procesionaria en parcelas privadas deben ser eliminados por sus propietarios.

Zonas escolares y Parques Can

En esta Campaña Municipal contra la Procesionaria 2026 se está actuando en los perímetros de los centros escolares, en los pinos de los parques can, en carriles bici, y parques infantiles, así como en los árboles situados junto a la Carretera CV-70 y paradas de autobuses. Dentro de esta campaña de poda se eliminaban las ramas con bolsas de orugas para poder controlar la plaga, antes de que estas salgan del nido y desciendan al suelo para completar su ciclo biológico. El proceso de retirada de bolsas comenzó el pasado mes de enero.

Tratamiento preventivo

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025 se realizó el tratamiento preventivo con la bacteria “Bacillus Thuringiensis”, por tratamiento pulverización en el pino. Y por este motivo se han detectado muchas menos bolsas de procesionaria en los árboles del término municipal.

Colaboración Ciudadana

Desde el Ayuntamiento de La Nucía se solicitó la colaboración ciudadana para localizar las bolsas de procesionaria en parques públicos y zonas verdes comunes para su eliminación. Los vecinos pueden indicar las incidencias de la procesionaria a través de la App La Nucía.

Una aplicación gratuita para teléfono móvil desde la que los vecinos del municipio podrán: gestionar incidencias, consultar noticias y agenda de actividades. Así como también llamando al teléfono del Ayuntamiento 965870700 o en las Extensiones Administrativas.