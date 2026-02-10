“La Traviata” deslumbró a un Auditori que se llenó por completo

La intensa historia de amor y reivindicación femenina de la ópera “La Traviata” fue ovacionada por el público l’Auditori de La Nucía, que por sexta vez este año se llenó por completo. Este famoso drama operístico de Giuseppe Verdi con un elenco de más de 70 intérpretes, entre solistas, coros y orquesta, en un espectacular montaje artístico de la compañía nacional Materlírica España.

Una actuación que implicó a la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, con la participación de la Coral de la Universidad de Alicante y el Ballet de Mary Carmen Sereno; con la dirección musical de Pablo Gutiérrez, dirección de escena es Federico Figueroa y la producción en manos de María José Molina.

Espectacular puesta en escena

En este montaje operístico de “La Traviata” de Materlírica España participan más de 70 artistas en escena entre solistas, actores, coro, ballet y orquesta en directo en el foso con la participación conjunta de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, la Coral de la Universidad de Alicante y el Ballet de Mary Carmen Sereno; con la dirección musical de Pablo Gutiérrez, la escénica es Federico Figueroa y la producción en manos de María José Molina. Especiales ovaciones recibieron los solistas de esta ópera: Violetta Valéry, encarnada por la soprano Pilar Tejero; Alfredo Germont por el tenor Quintín Bueno y Giorgio Germont por el barítono Jorge Tello.

Una espectacular escenografía y decorados que trasladó al público a la “época del libreto de Verdi” en la histórica ópera de Giuseppe Verdi que narra el “amor imposible” de los jóvenes Violetta Valéry y Alfredo Germont. Una actuación en La Nucía que finalizó con una larga ovación a todos los interpretes por parte del público que llenó l’Auditori una vez más en este año.