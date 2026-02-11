La visita del conseller Barrachina impulsa la recta final del nuevo pozo de Rotes, clave para el riego y el agua potable en La Nucia

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, ha visitado este miércoles las obras del nuevo sondeo del pozo de Rotes de La Nucia, una actuación considerada estratégica para asegurar el abastecimiento hídrico del municipio. Tras completarse la perforación vertical hasta los 117 metros de profundidad, ya se ha iniciado la última fase del proyecto con la instalación de la bomba de extracción de agua.

Inutilizado en verano

El antiguo pozo quedó inutilizado en junio de 2025 tras 42 años de servicio, dejando sin suministro a las comunidades de regantes en plena campaña de verano. Ante la imposibilidad de repararlo, se optó por ejecutar un nuevo sondeo junto a la captación anterior. La perforación, que se ha prolongado durante tres meses debido a la complejidad técnica de los trabajos, ya se encuentra entubada y lista para su puesta en marcha.

Está previsto que el nuevo sondeo de Rotes entre en funcionamiento el próximo mes de marzo. El reparto de derechos de agua mantiene el 75 % del caudal para uso agrario, destinado a las comunidades de regantes y la huerta de La Nucia, y el 25 % restante para el Ayuntamiento, que lo integrará en la red municipal de agua potable.

Agua potable

La obra, impulsada por la Conselleria de Agricultura, permitirá reforzar tanto el suministro de agua para regadío como el abastecimiento de agua potable del municipio, en un contexto marcado por la sequía de los últimos años. Durante la visita, el conseller ha estado acompañado por el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano; la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Lourdes Pérez; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; así como representantes de las comunidades de regantes y miembros de la corporación municipal.

El alcalde Bernabé Cano ha agradecido el respaldo de la Generalitat y de la Conselleria para hacer posible una infraestructura “indispensable” para el municipio. Según ha destacado, el nuevo pozo permitirá recuperar el riego de la huerta tras el colapso del antiguo sondeo el pasado verano, además de destinar parte del caudal al consumo humano a través de la red de agua potable.

Con esta actuación, La Nucia refuerza su seguridad hídrica y da respuesta a la urgencia provocada por la sequía, garantizando recursos esenciales tanto para la agricultura local como para el consumo de la población.