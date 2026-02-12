España cierra el Boxam Elite La Nucía con diez medallas

El pasado sábado, con la entrega de medallas tras las finales ene l pabellón Muixara, se dio por finalizado el Boxam Elite Internacional La Nucía 2026. Una edición, que ha destacado por la gran participación con 21 países y 250 participantes. España finalizó este torneo con 10 medallas, destacando el oro de Enmanuel Reyes Pla en una competida final ante Sagyndyk Togambay. Kazajistán, en hombres, e India, en mujeres, fueron los equipos más destacados.

Tras las finales se realizó la entrega de medallas que contó con la presencia de Felipe Martínez, presidente Real Federación Española de Boxeo, Boris van der Vorst, Federación Mundial de Boxeo y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía. También estuvieron presentes varios representantes de federaciones de boxeo de algunos de los países participantes.

El Boxam Elite Internacional fue organizado por la Real Federación Española de Boxeo, con la colaboración de Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Consejo Superior de Deportes y Ayuntamiento de La Nucía.

India y Kazajistan dominaron el campeonato

De los 21 equipos que participaron en esta edición del Boxam Elite en La Nucía, once de ellos han conseguido alguna medalla. Destacar la actuación de Kazajistán, en hombres, e India, en mujeres, que fueron los equipos más destacados. Además, ambas potencias asiáticas dominaron también el medallero conjunto: India logró un global de 19 medallas, mientras que Kazajistán llegó a la cifra de 17. Ucrania fue tercero en la clasificación con 12 preseas, mientras que España se colocó cuartA en la general, alcanzando 10 medallas (6 en hombres y 4 en mujeres).

Entre los grandes nombres del torneo, cabe destacar en el cuadro masculino al kazajo Makhmud Sabyrkhan (-55 kg), actual campeón mundial y firme candidato a medalla en Los Ángeles 2028. Sus compañeros Nurbek Oralbay, plata en Paris 2024 (-85 kg), y Aybek Oralbay (+90 kg), lograron el oro del torneo en sus categorías.

En el cuadro femenino, India mostró una gran superioridad, conquistando siete oros. Junto a Manju Rani y Nitu Ghanghas, que ganaron a las españolas López y Gutiérrez, sobresalieron también Priya (-60 kg) o Naina (-80 kg). Dominio asiático aparte, cabe destacar la victoria de la inglesa Kayla Allen en -65 kg.

Destacada actuación española

Respecto al equipo español, Enmanuel Reyes Pla (-90 kg) resultó el principal protagonista del torneo. El laureado púgil tiró de galones y experiencia una vez más y en una dura y competida final se impuso a Sagyndyk Togambay. Sobresalió también el burgalés Ismael Maghraoui (-50 kg), que consiguió la medalla de plata tras nopoder con el kazajo Sanzhar Tashkenbay. España también consiguió en hombres otras cuatro medallas de bronce: Carlos Díaz (-50 kg), Oier Ibarretxe (-65 kg), Pablo Coy (-80 kg) y Adrián Fresneda (-85 kg).

Noticias relacionadas

La jienense Marta López (-48 kg), plantó cara en la final a la representante india, Manju Rani, aunque finalmente no pudo alzarse con la victoria. Por su parte, la cordobesa Noelia Gutiérrez (-51 kg) se llevó la plata en la final tras ser derrotada por la india Nitu Ghanghas (campeona mundial en 2023). Dúnia Martínez (-70 kg) y Lucía Tindaya Guillén (+80) cosecharon otras dos medallas de bronce para el equipo español.