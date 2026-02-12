Fiesta de Carnaval Infantil en La Nucía el viernes 13 de febrero

La “Fiesta de Carnaval Infantil” de La Nucía será el viernes 13 de febrero a partir de las 17 horas, con salida en pasacalles desde la plaça Major, merienda, talleres y premios para los mejores disfraces en el Salón Social El Cirer. La venta de entradas para esta fiesta de Carnaval Infantil se puede realizar en los comercios: Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, o a través del teléfono 618556770.

Esta Fiesta de Carnaval Infantil está organizada por l’Associació de Penyes La Nucia y la concejalía de Fiestas y está abierta a “todos los niños y niñas de La Nucía y comarca”

Fiesta Infantil

Este viernes 13 de febrero se celebrará la “Fiesta Infantil de Carnaval de La Nucía”. La concentración será en la plaça Major de La Nucía para salir en pasacalles hasta el Salón Social El Cirer donde será la fiesta con: merienda, talleres, animación y premios a los tres mejores disfraces.

La entrada a la Fiestas Infantil de Carnaval de La Nucía tiene un precio de 7 euros y se pueden adquirir en Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, también por teléfono en el 618556770. También habrá venta directa el mismo viernes en El Cirer.