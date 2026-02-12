Fiesta de Carnaval Infantil en La Nucía el viernes 13 de febrero
Contará con pasacalle y fiesta en el Salón Social El Cirer
La “Fiesta de Carnaval Infantil” de La Nucía será el viernes 13 de febrero a partir de las 17 horas, con salida en pasacalles desde la plaça Major, merienda, talleres y premios para los mejores disfraces en el Salón Social El Cirer. La venta de entradas para esta fiesta de Carnaval Infantil se puede realizar en los comercios: Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, o a través del teléfono 618556770.
Esta Fiesta de Carnaval Infantil está organizada por l’Associació de Penyes La Nucia y la concejalía de Fiestas y está abierta a “todos los niños y niñas de La Nucía y comarca”
Fiesta Infantil
Este viernes 13 de febrero se celebrará la “Fiesta Infantil de Carnaval de La Nucía”. La concentración será en la plaça Major de La Nucía para salir en pasacalles hasta el Salón Social El Cirer donde será la fiesta con: merienda, talleres, animación y premios a los tres mejores disfraces.
La entrada a la Fiestas Infantil de Carnaval de La Nucía tiene un precio de 7 euros y se pueden adquirir en Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, también por teléfono en el 618556770. También habrá venta directa el mismo viernes en El Cirer.
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
- Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado