El ganador del “IV Concurso de Pasodobles” se conocerá en el concierto de la Unió Musical

El viernes 20 de febrero a las 20 horas l’Auditori de La Nucía acogerá el concierto del “IV Concurso de Composición de Pasodobles de La Nucía” de la banda de la Unió Musical. En esta actuación sonarán las 4 piezas finalistas del certamen y posteriormente el “jurado” dará a conocer al compositor o compositora ganador de esta cuarta edición. La entrada es gratuita con invitación, a retirar ya en las taquillas de l’Auditori y a través de la web.

Este concierto del “IV Concurso de Composición de Pasodobles de La Nucía” está incluido dentro de la XXXI Campanya de Música als Pobles de la Diputación Provincial de Alicante.

Este certamen ha sido convocado por la Unió Musical de La Nucía y la concejalía de Cultura y tendrá un premio de 1.500 euros para la mejor obra presentada a concurso. Los cuatro pasodobles seleccionados para el concierto final del “IV Concurso de Composición de Pasodobles de La Nucía” son: “Arena i flama”, “Cendres”, “Llum a la plaça” y “Serra i mar”. El nombre de su autor permanece anónimo para que el jurado sea lo más objetivo posible.

En esta cuarta edición (2026) se han presentado obras de Tarragona, Toledo, Madrid, Valencia y Alicante.

4 obras finalistas en concierto

Los cuatro pasodobles finalistas: “Arena i flama”, “Cendres”, “Llum a la plaça” y “Serra i mar”, serán interpretados por la banda de la Unió Musical La Nucía en la primera parte del concierto, el viernes 20 de febrero de 2026 en l’Auditori de La Nucía, a las 20 horas. En la segunda parte de la actuación la agrupación nuciera tocará las piezas “Santojoaneries” de Ferran Campos, “Assur” deSara Galiana y “Vesuvius” Frank Tichelli, mientras delibera el jurado.

Cuando acabe el concierto el jurado hará público el ganador de esta cuarta edición del certamen de pasodobles. La obra ganadora llevará por título el nombre del paraje de La Nucía “l’Almassil”, como viene recogido en las bases, para fomentar la “historia y toponimia local”

Ganadores anteriores: Todolí, Cano y Ferrer

En la primera edición del “Concurso de Composición de Pasodobles de La Nucía”, celebrado en 2019, el compositor Canet Todolí fue el ganador con la obra “Sinagra”, que se renombró como “Porvilla”. La segunda edición de este certamen, en 2022, la ganó el compositor Josep Cano con la obra “Cantueso i Timó” que se denominó “Sentenilla”.

El compositor Xavier Ferrer Garrigues se alzó con el “Concurso de Composición de Pasodobles La Nucía” en 2024, con la obra “Artemisa”, que pasó a ser “El Boliquet”. Este pasodoble fue editado en el sello de la FSMCV (Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana), para que esté a disposición de las todas las bandas de la Comunitat Valenciana.