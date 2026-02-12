La V Escuela de Familias tratará las “adicciones” el 13 de febrero

Laura Ortiz y Andrés Sánchez, psicólogos de la UPCCA La Nucía, hablarán sobre las “adicciones en la adolescencia” en la charla formativa “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis”, este viernes a las 18,30 horas en el Centre Juvenil. Será la tercera sesión de la V Escuela de Familias de La Nucía, que está teniendo una gran acogida y asistencia. Por ello a pesar de que la entrada es libre y gratuita se recomienda inscribirse en el Centre Juvenil, por teléfono 966897070, vía whatsapp en el 697112643 o por mail en cj@lanucia.es .

La quinta edición de la Escuela de Familias aborda temas como la comunicación, sexualidad, adicciones o el bullying. Las 4 sesiones gratuitas son realizadas por psicólogas, sexólogas, técnicas de unidades de prevención y psiquiatría. El contenido de este programa ha sido elaborado gracias al trabajo de las concejalías de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía, enmarcada dentro del “Programa Municipal de Prevención y Actuación en Conductas Adictivas” (Plan Educativo Municipal) y cuenta con la colaboración de IVAJ (Institut Valencià de la Joventut).

Adicciones en la adolescencia

Este viernes a las 18,30 horas en el Centre Juvenil se desarrollará la tercera sesión de la V Escuela de Familias que será “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis”, a cargo de Laura Ortiz y Andrés Sánchez, psicólogos de la UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) La Nucía,

En ella los ponentes abordarán la problemática de “las adicciones en la adolescencia” y los nuevos consumos que han llegado como el “vaper”. Durante su intervención darán herramientas a las familias para reconocer señales de alerta y comprender los factores que pueden influir en estas conductas adicticas entre los jóvenes y cómo realizar la prevención en el entorno familiar. A su vez recomendarán pautas prácticas dirigidas a madres y padres para saber cómo actuar de manera efectiva ante las “adicciones”, “manteniendo la comunicación abierta, estableciendo límites adecuados y brindando un acompañamiento que favorezca decisiones más seguras y responsables por parte de sus hijos e hijas”.

Próxima charla

La cuarta y última charla de la V “Escuela de Familias” será “Acoso Escolar, Bullying y Ciberbullying” (20 de febrero, 18,30 horas) con Beatriz Orts, educadora social y Silvia Vizcaíno, psicóloga.

Todas las sesiones son gratuitas, pero se recomienda previa inscripción en el Centre Juvenil, teléfono 966897070, whatsapp 697112643 o mail cj@lanucia.es

Escuela de familias

La “Escuela de Familias” de La Nucía nació en 2022, como apoyo a las diferentes problemáticas que existen en la realidad de las familias y se ha convertido en el soporte que éstas necesitan para enfrentarse a multitud de problemas y cuidar de los jóvenes durante el camino de la adolescencia. En esta etapa continúa siendo esencial que madres y padres expresen afecto y apoyo, mantengan canales de comunicación abiertos sobre cualquier tema y ofrezcan guía cuando sea necesaria, favoreciendo al mismo tiempo la autonomía progresiva y el bienestar psicológico.

El objetivo es trabajar en materia de prevención y herramientas a la familia para afrontarlos y mejorar la calidad de vida de toda la familia. Esta quinta edición abordará temas como la comunicación, sexualidad, adicciones o el bullying con la finalidad de cuidar la salud mental de la juventud.