Concierto de la pianista Denise Lutgens mañana en l’Auditori

La prestigiosa pianista neerlandesa Denise Lutgens actuará mañana viernes 27 de febrero a las 20 horas en la Sala Mestral de l’Auditori, dentro de la serie de “Liszten Concert” bajo el título “Midnight Melodies”. Se trata de un concierto íntimo con una gran proximidad entre la intérprete y el público, por lo que las entradas son muy limitadas.

En este concierto “Liszten Concert:Midnight Melodies” en La Nucía, la pianista Denise Lutgens realizará un viaje apasionado por el corazón del Romanticismo. Con sensibilidad, virtuosismo y un estilo muy personal, interpretará obras de Chopin, Liszt y Balákirev, junto a composiciones propias que revelan su propio universo creativo.

Pianista, pedagoga y directora

La joven pianista Denise Lutgens -Países Bajos- es una pianista de concierto, pedagoga y directora artística neerlandesa, cuyo camino musical comenzó a una edad excepcionalmente temprana. Su fascinación por el piano surgió en la infancia y pronto se convirtió en una auténtica vocación artística.

Ingresó a los ocho años en la Clase de Jóvenes Talentos del Conservatorio de Ámsterdam y continuó su formación avanzada en los conservatorios de Tilburg y en la Anton Rubinstein Akademie. Un momento decisivo en su desarrollo artístico llegó cuando fue invitada por el legendario pianista y pedagogo Vladimir Krainev a estudiar con él en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, donde cursó estudios entre 2002 y 2008.

Tras finalizar sus estudios de bachillerato, Denise continuó su formación en el Royal College of Music de Londres, convirtiéndose en la primera pianista neerlandesa admitida en esta prestigiosa institución. Posteriormente completó su formación superior en el Real Conservatorio de La Haya con el profesor Naum Grubert.

Como joven pianista, obtuvo importantes premios en concursos nacionales e internacionales, entre ellos en el Concurso Steinway (Países Bajos), en el Concurso Alexander Scriabin de París y el DTKV Wettbewerb de Alemania y en otros concursos como en el concurso internacional de Rotary.

Paralelamente a su carrera como intérprete, Denise Lutgens ha desarrollado una labor pedagógica a tener en cuenta. Es cofundadora de la Holland International Piano School en La Haya y profesora en Globe CKC en Hilversum. Sus alumnos han obtenido numerosos premios internacionales y han actuado en escenarios y eventos de gran prestigio, como el Festival Classique de La Haya, además de participar en apariciones televisivas a nivel nacional.

Denise es también directora artística del Globe International Piano Competition y participa activamente en la organización de concursos, festivales, clases magistrales y escuelas internacionales de verano e invierno. Ofrece conciertos regularmente por toda Europa, con un repertorio centrado en la tradición romántica, complementado por composiciones propias.

Másterclass paralela

Como pedagoga del piano, Denise Lutgens ofrece durante tres días en la Sala Mestral unas masterclass para estudiantes e intérpretes avanzados de piano. Y como final de su estancia en La Nucía la pianista neerlandesa ofrece el concierto “Midnight Melodies”, mañana viernes 27 de febrero a las 20 horas, en la Sala Mestral de l’Auditori.

Entradas

Las entradas para el concierto de Denise Lutgens están a la venta con el precio único de 15 euros y se pueden adquirir on-line en este enlace y físicamente dos horas antes del concierto, en las taquillas de l’Auditori.