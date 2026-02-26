La Escuela Taller de Electricidad finaliza tras un año de formación

Esta semana ha finalizado el proyecto Escuela Taller “Bello Horizonte I” de La Nucía, que ha formado a 10 alumnos y alumnas jóvenes desempleados, de entre 16 y 30 años, en el área profesional de electricidad, durante un año. Este proyecto formativo ha supuesto una inversión de 274.764 € financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía y se ha desarrollado en la Escuela de Oficios de La Nucía. 8 de los alumnos han obtenido el Certificado de Profesionalidad nivel 2 de Electricidad y el Carnet de Instalador de Electricidad Autorizado.

La clausura de la Escuela Taller “Bello Horizonte I” de La Nucía ha contado con la presencia de Antonio Piñera, director de la Agencia de Desarrollo Local, Laura García, directora de la Escuela Taller, Serafín López, concejal de Empleo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

1 año de Escuela Taller

Este proyecto de formación laboral de personas desempleadas comenzó en febrero de 2025 y finaliza en febrero de 2026, 1 año después. Durante este tiempo, en la Escuela Taller se han estado formando estos 10 alumnos y alumnas desempleadas en la especialidad de Electricidad de Baja Tensión. Para ello el grupo ha contado con una directora y un profesor de electricidad.

Formación en Electricidad y prácticas

El objetivo principal de dicha acción formativa ha consistido en formar a los 10 alumnos desempleados en montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito delReglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

El alumnado ha realizado sus prácticas y trabajos en la mejora y mantenimiento de las distintas instalaciones eléctricas municipales como la Agencia de Colocación, l’Auditori, el Centro Juvenil, el CEM, el LabNucía, la Ciudad Deportiva Camilo Cano, etc. Además de la realización de prácticas en las aulas y talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios La Nucía, trabajando con sistemas eléctricos de baja tensión, sistemas de automatización, sistemas domóticos, etc.

Clausura de la Escuela Taller “Bello Horizonte I” de La Nucía. / INFORMACIÓN

Completa formación

Un programa completo donde el alumnado además de aprender el oficio de electricista, ha realizado cursos de prevención de riesgos laborales, formación y orientación laboral, alfabetización informática, sensibilización ambiental e igualdad de género, así como preparación para el graduado en ESO, todo ello con el objetivo primordial de facilitar la inserción de todas y cada una de las alumnas en el mercado laboral.

Certificado de Profesionalidad nivel 2

8 de los 10 alumnos han superado con éxito todos los módulos de la especialidad, recibirán un Certificado de Profesionalidad nivel 2 en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, titulación muy importante ya que ya que los alumnos tendrán convalidado el Carnet de Instalador Electricista Autorizado; y que por tanto les facilitará su futura inserción en el mercado laboral, para poder encontrar un trabajo de calidad.

Noticias relacionadas

2,1 millones en formación contra el desempleo

El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 2,1 millones de euros en la formación de la lucha contra el desempleo, a través de diferentes programas: Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII (entrará en funcionamiento este mes), 4 Cursos Escuela de Oficios Taller de Empleo, Acción Inserta Nou Espai I 2ª FASE, Escuela Taller Bello Horizonte II; en los que se formarán 95 personas.