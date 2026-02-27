La Nucía será sede del campus de balonmano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola

Del 13 al 18 de julio el pabellón Muixara de La Nucía será sede del Campus Internacional Handball Elite Academy de verano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola como embajadores. Un campus relacionado con el deporte del balonmano dirigido por entrenadores de primer nivel y jugadores internacionales entre los que destacan Gedeón e Isaías Guardiola, gemelos que practican este deporte y que les amparan una sólida trayectoria profesional, especialmente en la exigente Bundesliga alemana. Además, el campus también tendrá otras actividades alternativas relacionadas con el deporte para que los asistentes dispongan también de momentos de ocio. Habrá modalidad para internos, con alojamiento y modalidad externos y las plazas son limitadas a 70. Las inscripciones se deben realizar en www.handballacademy.es

Este campus está organizado por Handball Academy con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana. La presentación ha contado con la presencia de Gedeón Guardiola, exjugador internacional de balonmano y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Campus de Balonmano Internacional

Del 13 al 18 de julio el pabellón Muixara será la sede del Campus Internacional Handball Elite Academy de verano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola como grandes embajadores. Este campus internacional está dirigido por técnicos de primer nivel y contará con la presencia de jugadores internacionales, varios de ellos campeones del mundo y entre los que destacan los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola.

El campus ofrece dos modalidades: interno o externo y en él se podrá disfrutar de sesiones técnicas prácticas y teóricas relacionadas con el mundo del balonmano, actividades deportivas alternativas y recreativas como balonmano playa, actividades de ocio, práctica de otros deportes… etc.

