Unidades caninas de Bomberos, Protección Civil y Mossos d’Esquadra entrenan en La Nucía

Miembros y sus unidades caninas de Bomberos y Protección Civil procedentes de Castellón y Mossos d’Esquadra (Catalunya) se encuentran realizando sesiones formativas de rescate en estructuras colapsadas en el “Campo Municipal de Entrenamiento Perros de Rescate de La Nucía”. Durante tres días se encuentran realizando prácticas y simulaciones de rescate de personas bajo las estructuras tras catástrofes naturales.

Jessica Gommans, concejala de Protección Animal, ha visitado las prácticas de los miembros de estas unidades caninas de rescate en el campo de entrenamiento, que una vez más ha vuelto albergar unidades de rescate para entrenar y realizar formación con los perros de sus unidades caninas en La Nucía.

Prácticas caninas

Desde ayer jueves y hasta mañana sábado las unidades caninas de Bomberos de Castellón, de Protección Civil de la Diputación de Castellón y Mossos d’Esquadra de Catalunya se encuentran en el Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía para realizar diversas prácticas de búsqueda de personas supuestamente sepultadas bajo las estructuras colapsadas que alberga esta instalación. Durante tres jornadas estas unidades con sus perros se han podido ponerse en situación y practicar en un escenario casi real. Además, este grupo se aloja estos días en el albergue del CEM Captivador.

Campo entrenamiento permanente

El Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía es un recinto dotado de estructuras colapsadas puede utilizarse tanto para entrenar perros de rescate como a diferentes servicios de emergencia en el rescate de persona tras catástrofes naturales. Por ello se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional, ya que es uno de los pocos campos de entrenamiento permanentes. Instalación municipal diseñada y coordinada por la ONG “USAR 13” de La Nucía, que es la entidad que lo gestiona. Para realizarlo se han utilizado vigas y pilares de derribo de edificios, piedras y otros materiales para que los perros y sus adiestradores se habitúen al medio de la catástrofe del terremoto.