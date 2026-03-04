L’Hora del Conte vuelve con “La Fiesta del mar” este viernes en la Biblioteca
Un viaje literario gratuito, pensado en los más pequeños
Este viernes a las 17,30 horas en la Biblioteca Miquel Guardiola (Auditori) de La Nucía se celebrará una nueva jornada del ciclo “L’hora del Conte” con el libro “La Fiesta del Mar” de Lucía Alonso García y Ángela Alonso García, que será “contado” por las mismas autoras. Un viaje literario pensado para los más pequeños, donde el mar y sus criaturas serán los protagonistas. Es una actividad totalmente gratuita para fomentar la “animación lectora” entre los niños y niñas de La Nucía.
La concejalía de Cultura ha programado para este viernes una nueva sesión del ciclo literario infantil “L’hora del Conte”, que será la primera de 2026, dentro de la Campaña de Animación Lectora 2025-2026. Una actividad municipal totalmente gratuita enfocada a niños y niñas de 3 a 8 años.
El objetivo de esta actividad es fomentar la “animación lectora” entre los más pequeños y “dejar volar la imaginación”, a la vez que descubrir la Biblioteca como un “espacio de encuentro”. Una actividad ideal para realizar en familia.
Autoras protagonistas
Esta sexta sesión de “L’horas del Conte” de La Nucía será especial, ya que harán de “cuentacuentos” las propias autoras del libro: Lucía Alonso García y Ángela Alonso García. Ambas son las autoras de “La Fiestas del Mar”, libro de poemas infantiles, ilustrado por Mar Trigueros. Se trata de un álbum de poemas ilustrados, que cobran vida cuando despiertan con la voz de sus lectores y lectoras, que tocan la varita mágica.
Un libro lleno de historias, poesía y aventuras marinas.
Fomentar la lectura
El objetivo de esta actividad es animar a la lectura entre los más pequeños, fomentando la visita a la Biblioteca de forma periódica para participar en “L’Hora del conte”, donde los niños y niñas asistirán a la lectura de un cuento y posteriormente realizarán una manualidad relacionada con el cuento. Se trata de crear el hábito de visitar la biblioteca, leer, realizar un préstamo de un libro, conocer los servicios que se prestan e incentivar la creación de nuevos lectores y lectoras, entre el público infantil y sus familias.
“L’hora del Conte” está organizada por las Bibliotecas de La Nucía y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía, por tercer año consecutivo.
