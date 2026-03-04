Maggie Reilly cantará “Moonlight Shadow” este viernes en l’Auditori

Maggie Reilly con el grupo Opus One actuará este viernes 6 de marzo a las 20 horas en l’Auditori de La Nucía. La legendaria cantante escocesa realizará un viaje por sus tres décadas de música y recordará sus míticas canciones junto a Mike Oldfield: “Moonlight Shadow” o “Family Man” y grandes éxitos de su carrera en solidario. Las entradas están a la venta en taquillas de l’Auditori y a través de la web.

Con un directo muy cercano y envolvente, Maggie Reilly gira por todo el mundo, repasando su larga trayectoria musical. Los éxitos de Mike Oldfield, “Moonlight Shadow”, “To France”, “Family ManForeign Affair”… son sólo algunas de las canciones que con la voz de Maggie Reilly coparon las primeras posiciones en las listas de éxitos de los años 80. Todas ellas tienen como denominador común, la voz característica de la cantante escocesa, muy unida a la etapa pop del compositor británico.

Maggie Reilly no sólo debe su prestigio internacional a sus trabajos con Mike Oldfield. Dentro de su carrera en solitario se cuentan grandes éxitos como “Everytime we Touch”, convertido en éxito en 2006, o “Tears in the Rain”.

Reilly y Oldfield

Maggie Reilly se unió a «Mike Oldfield Band» en 1980. Sus voces inconfundibles se convirtieron en la marca de la banda. Los éxitos clásicos “Moonlight Shadow”, “To France” y “Family Man” no se pueden imaginar sin la voz especial de Maggie Reilly.

Maggie Reilly gira por todo el mundo, repasando su larga trayectoria musical. / INFORMACIÓN

Todos los álbumes con Maggie Reilly como parte de «Mike Oldfield Band» encabezaron las listas de los álbumes más apreciados. “Five Miles Out”, “Crises”, “Discovery”, así como el anterior «QE2» siguen siendo los favoritos de los fans. Recientemente se han publicado ediciones especiales de lujo y han entrado nuevamente en las listas de éxitos incluso décadas después de su primera publicación.

Carrera en solitario

Después de separarse de Mike Oldfield, Maggie Reilly reanudó su carrera en solitario y los premios siguieron llegando. Produjo el álbum «Echoes» en 1991, para el cual escribió el gran éxito mundial “Everytime we touch” junto a los éxitos europeos “Wait” y “Tears in the Rain”. Después, “Midnight Sun”, “Elena”, “Starcrossed”, “Rowan” y “Heaven Sent” siguieron manteniendo a Maggie Reilly en las listas de éxitos. Los premios por su composición incluyen «ASCAP» y «BPI», así como los elogios de la crítica.

Ahora Maggie Reilly con el grupo Opus One, que le acompaña, hace un viaje por tres décadas de música. Una vida llena de éxitos musicales y un recorrido muy especial para espectadores fieles y para nuevos que se sumarán.

Entradas a la venta

Las entradas para este concierto de Maggie Reilly en La Nucía tienen un previo de 50 euros y se pueden adquirir en las taquillas del propio Auditori y a través del link.