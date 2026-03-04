Noruega gana 2-0 a Dinamarca en el Estadi Olímpic de La Nucía

Noruega ha ganado 2-0 a Dinamarca en el primer partido de “La Nucía International Tournament U19” en el Estadi Olímpic. Este torneo internacional reúne a las selecciones sub 19 femeninas de fútbol de Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca. Ayer por la tarde se disputaron los encuentros Francia vs. Italia (15,30 horas) y Alemania vs. Suecia (18 horas) en el Estadi Olímpic Camilo Cano, con entrada libre y gratuita.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, visitó esta primera jornada del torneo y felicitó a Noruega por su primera victoria. El primer edil destacó “la importancia de estos torneos internacionales de fútbol de selecciones que organiza la federación noruega, que nos posicionan a nivel internacional como un destino futbolístico de primer nivel. Son partidos con mucho seguimiento en sus países y claves para consolidar nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” es la sede de este “La Nucía International Tournament Women U19”, acogiendo la mayoría de los partidos programados en el Estadi Olímpic y en los campos de fútbol de “La Nucía Football Center”. Un evento deportivo internacional organizado por la Federación Noruega de Fútbol (Norges Football Forbund), Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía.

Victoria de Noruega

El primer partido de “La Nucía International Tournament Women U19” 2026 se enfrentó este mediodía a las selecciones de Noruega y Dinamarca en el Estadi Olímpic. Un partido en el que el gran protagonista fue el fuerte viento que condicionó el partido, especialmente en el primer tiempo, que finalizó con empate a cero, a pesar de las ocasiones para Dinamarca. En la reanudación llegaron los goles. En el minuto 49 la delantera noruega Marie Moen Preus adelantaba a su equipo y ponía el 1-0 en el marcador. Dinamarca intentó reaccionar pero en el 68’ Elle Ulstein sentenciaba el partido con el 2-0 para Noruega, con el que finalizaría el encuentro.

Los otros dos partidos de la primera jornada fueron: Francia vs. Italia en el campo 1 La Nucía Football Center y Alemania vs. Suecia en el Estadi Olímpic Camilo Cano.

Primer partido del Torneo Internacional sub19 femenino de selecciones nacionales. / INFORMACIÓN

Segunda jornada: Viernes

La segunda y última jornada será el próximo viernes 6 de marzo con los encuentros: Noruega vs. Francia a las 12 horas en el campo 1 de La Nucía Football Center, Dinamarca vs. Suecia a las 14 horas en el Melià Villaitana e Italia vs. Alemania a las 16,30 horas en el campo 1 de La Nucía Football Center. Todos los partidos están abiertos al público. No se requiere entrada física.

La Nucía: Destino Fútbol Internacional

Este evento es parte del proyecto y de la apuesta por el turismo deportivo de La Nucía como destino de fútbol internacional, gracias con las instalaciones “La Nucía Football Center” y de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, que acogen en estos meses numerosos equipos para sus concentraciones y partidos profesionales.

Noticias relacionadas

La instalación de “La Nucía Football Center” está formada por 3 campos de fútbol de césped natural (2 de fútbol 11 y 1 de fútbol 8), junto al Estadi Olímpic Camilo Cano y ocupa una superficie de 27.000 metros cuadrados.