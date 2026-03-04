Tercera Edad programa talleres, manualidades y exposición en marzo en La Nucía

La concejalía de la Tercera Edad en colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía ha elaborado la programación de actividades para el mes de marzo de 2026, en la que habrá exposición de punto de cruz, baile y talleres intergeneracionales, de manualidades teleasistencia. Además, habrá una charla dedicada al “cuidado básico de pies” y el espectáculo benéfico “Finlandonas” en El Sindicat.

Para más información de todas las actividades e inscripciones hay que dirigirse al Centro de la Tercera Edad “La Casilla” situada en la avda. Marina Baixa, 6 (junto Centre Juvenil), teléfono 965082179 y email lacasilla@lanucia.es

Talleres

Los talleres Intergeneracionales con el alumnado de Instituto La Nucía continúan este mes febrero con la actividad “Utilització de móvil. Trenquem la Bretxa Digital” en la que los jóvenes del IES La Nucia ayudan a mayores a aprender trucos y usos del teléfono móvil. Este taller se impartirá los jueves 5, 12 y 26 de marzo a las 9 horas. Además, también están en marcha los talleres Teleasistencia de la Generalitat Valenciana. El jueves 12 se realizará el taller “Entornos Adaptados 2”. Estos talleres se imparten a las 10,30 horas con la colaboración de DomusVi y las inscripciones son gratuitas.

El próximo martes 10 de marzo a las 17 horas se realizará una sesión de Manualidades Creativas en la que se realizará un “Recuerdo con Encanto” de manera sencilla y creativa.

Exposición de Punto de Cruz

Para este mes de marzo La Casilla está preparando la nueva exposición de “Punto de Cruz” a cargo de la artista Manoli Montesinos, una muestra en la que se mostrarán las creaciones de esta nuciera. La inauguración se realizará el 31 de marzo a las 18,30 horas. Como cada mes, no faltará la sesión de domingos de baile y música en vivo, que este mes será el día 29 en el Centre Juvenil.

Charla y teatro

El viernes 13 de marzo a las 11 horas en La Casilla se realizará la charla informativa “Cuidados Básicos en tus Pies” a cargo del podólogo Joan Pérez. En ella se hablará de las causas de algunas patologías y sus tratamientos, mala circulación en los pies, afecciones de la diabetes y pautas y consejos de higiene en los pies.

El viernes 20 de marzo se ha programado una la producción artística titulada “Filandonas”, a cargo de José Luis Lago y Más Chula que un 8 Producciones. “Filandonas” se compone de una selección de cuentos elaborados en diferentes soportes textiles y narrados a corazón abierto. Pero también es un concierto de piezas musicales y voz utilizando diferentes instrumentos de percusión y varios tipos de diferentes lugares del mundo. Esta obra se representará en el Teatre Local El Sindicat el viernes 20 de marzo a las 19,30 horas. Las entradas son a beneficio de la Asociación AHEDYSIA y se pueden adquirir con un donativo de 5 euros en las taquillas de l’Auditori o en www.culturalanucia.com