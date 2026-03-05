Diana Navarro vuelve a La Nucía este sábado con su gira “Ya No Estoy Sola”

La cantante, compositora y actriz malagueña Diana Navarro actuará en l’Auditori de La Nucia este sábado a las 19 horas. Tras su actuación el pasado año, esta vez vuelve con un nuevo formato en su gira “Ya No Estoy Sola” que celebra “el nacimiento” de su canción “Sola” hace 20 años. Se trata de un recorrido musical completo por teatros y auditorios, en el que están presentes los diferentes estilos de la copla, que tanto han definido la trayectoria de Diana Navarro. Las últimas entradas están a la venta en taquillas de l’Auditori y a través de esta web.

Ya No Estoy Sola es un recorrido musical completo, en el que están presentes los estilos de la copla, neocopla, zarzuela y flamenco; estilos que han definido la trayectoria de Diana Navarro; interpretando temas icónicos como “Sola”, “El perdón”, “24 Rosas” y su nueva canción “Ya no estoy sola” que da título a esta gira que está llenando los grandes teatros y auditorios de España.

Cartel del concierto de Diana Navarro. / INFORMACIÓN

Ya No Estoy Sola

La gira Ya No Estoy Sola no es sólo una serie de conciertos, es una celebración artística integral que rinde homenaje a 20 años de una canción emblemática, “Sola” que la lanzó al estrellato en el mundo de la música. El estreno de esta gira se celebró en el Teatro Real de Madrid en abril de 2025 y ha recorrido varias ciudades de la geografía española. Tras su actuación en La Nucía en febrero de 2025 con el espectáculo “De la Piquer a la Navarro” agotando entradas y cosechando ovaciones, vuelve a l’Auditori con este nuevo formato de 20 aniversario.

Diana Navarro

Diana Navarro es una cantante, compositora, y actriz malagueña hecha a sí misma. Desde muy temprana edad y de manera independiente, participó en todo tipo de eventos culturales, galas benéficas y concursos. Grabó su primer disco “Nuevos valores de la copla malagueña” en 1996 y grabó dos discos con la colaboración de patrocinadores: “Noche de Coplas” en 1997 y “Homenaje a Lorca” en 1999.

Buscando un estilo personal, Diana tenía claro que no quería dejar de cantar los estilos más puros de los que procedía como son la copla, saetas, flamenco y folkclore, y siguiendo su evolución en 2005 publica de “No te olvides de mí” con el éxito “Sola” vendiendo más de 250.000 copias. Dos años más tarde, en 2007, publicó “24 Rosas”, un disco en el que profundizó en la fusión entre copla y pop contemporáneo. En 2008 continuó esta línea con “Camino Verde”, un trabajo que rendía homenaje a la tradición de la copla y a grandes figuras del género. Tras esta primera etapa, la cantante dio un giro hacia sus raíces flamencas con la publicación en 2011 de “Flamenco”. Al año siguiente (2012) llegó “Género Chica”, un proyecto con un enfoque moderno de piezas inspiradas en el repertorio del teatro musical. En 2016 presentó “Resiliencia”, en 2019, sorprendió con “Inesperado” y más recientemente, en 2023, la artista publicó “De la Piquer a la Navarro”, un proyecto que une la tradición de la copla (representada por la figura de Concha Piquer) y la propia identidad artística de la cantante, reafirmando su papel como una de las grandes defensoras contemporáneas de la canción española.

Entradas a la venta

Las entradas para este concierto de Diana Navarro en La Nucía tienen un precio de 50 euros y se pueden adquirir en las taquillas del propio Auditori y a través del link: https://culturalanucia.com/eventos/diana-navarro-gira-20-aniversario.