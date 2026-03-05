La última jornada del “International Tournament Women U19” será mañana en La Nucía

Mañana viernes 6 de marzo se jugará la segunda y última jornada del “International Tournament U19” femenino, en La Nucía. A las 12 horas Noruega se enfrentará a Francia y a las 16,30 horas se jugará el Italia vs. Alemania, ambos encuentros se disputarán en el campo 1 del Football Center, con entrada libre y gratuita. Este torneo internacional ha reunido esta semana a las selecciones sub 19 femeninas de fútbol de Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” es la sede de este “La Nucía International Tournament Women U19”, acogiendo la mayoría de los partidos programados en el Estadi Olímpic y en los campos de fútbol de “La Nucía Football Center”. Un evento deportivo internacional organizado por la Federación Noruega de Fútbol (Norges Football Forbund), Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía.

Mañana última jornada

La segunda y última jornada será mañana viernes 6 de marzo con los encuentros: Noruega vs. Francia a las 12 horas e Italia vs. Alemania a las 16,30 horas ambos en el campo 1 de La Nucía Football Center. Además, también se disputará el Dinamarca vs. Suecia a las 14 horas en el Melià Villaitana. Todos los partidos están abiertos al público. No se requiere entrada física.

Recordar que la primera jornada se disputó el pasado martes y se saldó con los siguientes resultados: Noruega-Dinamarca 2-0, Francia-Italia 1-1 y Alemania-Suecia 0-1.

La Nucía: Destino Fútbol Internacional

Este evento es parte del proyecto y de la apuesta por el turismo deportivo de La Nucía como destino de fútbol internacional, gracias con las instalaciones “La Nucía Football Center” y de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, que acogen en estos meses numerosos equipos para sus concentraciones y partidos profesionales.

La instalación de “La Nucía Football Center” está formada por 3 campos de fútbol de césped natural (2 de fútbol 11 y 1 de fútbol 8), junto al Estadi Olímpic Camilo Cano y ocupa una superficie de 27.000 metros cuadrados.