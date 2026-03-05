Xarxa Salut La Nucía programa dos cursos de “Espalda Sana” en marzo

Este mes de marzo se han programado en La Nucía dos cursos dedicados a “Espalda Sana”, en los que se tratarán aspectos como la postura, la movilidad, el fortalecimiento y la prevención del dolor. Estos cursos se impartirán los sábados 21 y 28 de marzo en el pabellón Camilo Cano, y forman parte de la programación de Xarxa Salut La Nucía que incluye varias actividades gratuitas, orientadas a toda la población de La Nucía, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y el autocuidado. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en este link o a través del QR del cartel. Más información relacionada con el curso en el teléfono 622 700 600.

La presentación de los cursos de Espalda Sana I y II contó con la presencia de Jessica Gommans, concejala de Sanidad y Juan Peris, formador de los cursos, así como responsables de Emptesport. Estas actividades gratuitas de Xarxa Salut (Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de La Nucía han sido programadas por las concejalías de Sanidad, Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía.

Espalda Sana I y II

Este mes de marzo continua la programación de Xarxa Salut con los cursos de Espalda Sana, en dos sesiones los sábados 21 y 28 de marzo a las 10 horas en la sala tatami del pabellón Camilo Cano. El primero de ellos será estará dedicado a la postura, la movilidad e incluirá también hipopresivos avanzados. El 28 de marzo se realizará la segunda sesión dedicada al fortalecimiento funcional, estiramientos para el bienestar y nociones de prevención del dolor.

Noticias relacionadas

Esta doble formación será impartida por Juan Peris, formador de los cursos y CEO de Myox-Nuciafit. Resaltar que para poder inscribirse en la segunda sesión es necesario haber asistido a la primera. Las inscripciones son gratuitas para empadronad@s en La Nucía (inscripción general 30 euros), y ya están abiertas.