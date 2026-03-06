1.100 deportistas en los “Nacionales de Duatlón Supersprint” en La Nucía

Este fin de semana (7 y 8 de marzo) “La Nucía, Ciudad del Deporte” es la sede de los Campeonatos de España Duatlón Supersprint, por sexto año consecutivo, con una participación de más de 1.100 duatletas de 70 clubes de toda la geografía nacional. Las modalidades serán SuperSprint por Clubes y por Clubes 2x2 y “Relevos Mixtos”. Se trata del inicio de las Liga Nacional de Clubes de Duatlón 2026. Campeonatos que tienen una gran repercusión mediática y un amplio reportaje en Teledeporte de TVE.

La entrada para el público será libre y gratuita en las gradas del Estadi Olímpic, donde estará la salida y meta de la competición y las transiciones carrera a pie –ciclismo y ciclismo-carrera a pie.

Estos Campeonatos de España Duatlón Supersprint 2026 están organizados por la Federación Española de Triatlón (FETRI), con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, Diputación de Alicante, Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (TRICV), la Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana y Consejo Superior de Deportes.

En la presentación de estos Campeonatos de España de Duatlón Supersprint han participado Jorge García, Director de Competiciones de la Federación española de Triatlón (FETRI) y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

2+6+1

En los tres Campeonatos de España de Duatlón Supersprint se realizarán tres sectores de competición: 2 kilómetros de carrera + 6 km. Bicicleta + 1 kilómetro de carrera. La salida y meta de todas las pruebas estarán situadas en el Estadi Olímpic Camilo Cano, así como las transiciones de carrera a bici y de bici a carrera. La entrada del público será libre y gratuita durante las dos jornadas de competición: sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Todo se desarrollará en un entorno muy compacto con un circuito de 3 kilómetros para el ciclismo al que se darán dos vueltas, muy técnico y con toda la carrera a pie dentro del marco del Estadi Olímpic Camilo Cano, que se convertirá en estadio de Duatlón, gracias a su gran polivalencia y funcionalidad.

“Espectacular competición”

“Los Nacionales de Duatlón Supersprint son una espectacular prueba competición tanto para los deportistas, como para los espectadores y televidentes, que disfrutaremos este fin de semana en La Nucía. Además, la entrada es libre y gratuita, por lo que no hay excusa para perdérselos, en cualquier tramo, pero en especial en las gradas del Estadi Olímpic. Una prueba por la que pasarán 1.100 deportistas de 70 clubs de toda España. Por todo ello queremos dar las gracias a la FETRI por apostar por La Nucía como sede de estos Nacionales de Duatlón Supersprint, por sexto año. Una gran promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte”, que desde 2021 es también “Ciudad del Triatlón”, gracias al acuerdo con la FETRI.” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Sábado: 2 Nacionales y Domingo: 1 Nacional

El sábado 7 de marzo, en la jornada matinal a partir de las 9 horas, tendrá lugar el “Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes”. Por la tarde tendrá lugar el “Campeonato de España de Duatlón Relevos Mixtos” a partir de las 17 horas

El domingo 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar el “Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes 2x2”, en el que cada club alineará tres parejas de deportistas que irán entrando en competición por relevos completando un Doble SuperSprint cada una.

Teledeporte

La competición será grabada por Teledeporte de TVE y se emitirá un amplio resumen en el canal de deportes de RTVE, con la consiguiente promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte”, además de en toda la prensa deportiva y especializada en triatlón.

Voluntarios

Estas Ligas Nacionales de Clubes de Duatlón 2026, contarán con la colaboración de más de 50 voluntari@s de Ciclos Formativos del Deporte del Instituto La Nucía y del voluntariado de La Nucía.