El 32º Rallye La Nucía tendrá 10 tramos y 124 kilómetros cronometrados

La 32 edición del “Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca”, prueba inaugural del Supercampeonato de España, constará de diez tramos y 124,7 kilómetros. Una prueba que será puntuable también para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) y para el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana, puntuando por primera vez para el recientemente creado Campeonato de Rallyes de la Región de Murcia. En el programa no faltarán los míticos tramos por las carreteras alicantinas como el Pego-Vall d’Ebo, el Penáguila-Relleu, el más largo de esta edición y Guadalest-Callosa, el más cercano a La Nucía que volverá a ser el centro neurálgico y paddock de esta prueba.

El hecho de ser el rallye que estrena el calendario del Supercampeonato de España (S-CER) supone que por las carreteras alicantinas se verán a los principales candidatos a la victoria final, con nuevos equipos y vehículos.

Mapa recorrido rallye. / INFORMACIÓN

10 tramos

El viernes 20 de marzo arrancará la competición con la disputa a partir de las 15,53 horas del TC-1 Pego-Vall d’Ebo (9,401 km) y a continuación se afrontará Castells.Famorca-Fageca-Quatretondeta, de 14,915 kilómetros. A partir de las 20,05 horas, se volverán a realizar estos dos tramos en modo nocturno.

La segunda etapa se afrontará el sábado, con un recorrido de 312 kilómetros, de los cuales 76,1 serán de competición. Los tres tramos de esta segunda etapa se afrontarán dos veces cada uno, con salida desde el parque cerrado que estará ubicado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, a partir de las 8:30 horas. El primer tramo será el Benasau-Gorga (9,546 kilómetros). Seguirá el Penáguila-Relleu, el más largo de esta edición, con 21,179 kilómetros. A continuación afrontarán el TC-7, Guadalest-Callosa (7,328 kilómetros), que tendrá puntos extra, al ser TC+. Ya por la tarde se realizarán los mismos tramos de la mañana, a partir de las 14,41 horas. El rallye está previsto concluya en La Nucía poco después de las seis de la tarde.

Toda la información sobre el recorrido y el rallye se puede consultar en la web oficial de la carrera

Ceremonia de Salida: jueves 19 de marzo

El jueves 19 de marzo a las 20 horas, está fijada la Ceremonia de Salida del rallye, desde el pabellón de La Muixara de La Nucía, que un año más será la sede y acogerá el centro de operaciones de la competición en la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Se espera una destacada participación en la que será la primera prueba del calendario de S-CER y que afrontará la competición durante el viernes 20 y sábado 21 de marzo. Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).