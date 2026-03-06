La “Escuela de Semana Santa 2026” abre inscripciones el 9 de marzo

El lunes 9 de marzo se abrirá el plazo de inscripción la Escuela de Semana Santa de La Nucía 2026 que finalizará el 25 de marzo. El objetivo de esta iniciativa es propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Esta actividad se desarrollará durante los días laborales de las vacaciones escolares de Semana Santa: 2, 7, 8, 9, 10 y 13 de abril de 2026 en el Colegio Muixara.

Esta Escuela de Semana Santa está destinada a escolares nucieros nacidos entre 2014 y 2023 y está organizada por la Concejalía de Bienestar Social. Se desarrollará en el colegio Muixara de La Nucía del jueves 2 de abril al lunes 13 de abril. La presentación de la Escuela de Semana Santa 2025 ha contado con la presencia de Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social

Horario y precio

El horario de esta escuela será de 7,30 horas a 15,30 horas. No hay servicio de comedor, pero aquellos que lo deseen pueden traer su comida en tupper. El precio de la Escuela de Semana Santa 2026 será de 57 € por escolar. Los únicos requisitos para inscribirse es estar empadronado en el municipio de La Nucía.

Inscripciones hasta el 25 de marzo

Todas las personas interesadas en la Escuela de Semana Santa podrán recoger, cumplimentar y presentar los impresos de inscripción en el Centre Social “El Calvari” o en la web https://www.trokolo.com/colesemanasanta , antes del 25 de marzo.

En esta escuela participarán alumnos, nacidos entre 2014 y 2022, durante 6 días realizarán diversos talleres lúdicos recreativos como manualidades, actividades medioambientales y talleres educativos. El objetivo es lúdico-formativo, para aprender a través del juego y dar una formación complementaria a los alumnos de la que reciben durante todo el año en el colegio, por tanto, se pretende que l@s niñ@s pasen los días de vacaciones de Semana Santa realizando diversas actividades de diferente índole, posibilitando la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Gran aceptación

La Escuela de Semana Santa de La Nucía realizó su primera edición en 2009, contó con 20 alumnos en su primera edición y se ha ido consolidando con el paso de las ediciones. El año pasado la Escuela de Semana Santa tuvo un total de 39 alumnas y alumnos.