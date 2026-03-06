La Nucía conmemora el Día Internacional de la Mujer 2026

El Ayuntamiento de La Nucía ha conmemorado hoy el “8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer”, con un pequeño acto y colocando una pancarta en el balcón de la casa consistorial con el lema “8M Todas las Mujeres, Todos los derechos”, que estará visible en los próximos días para darle visibilidad y en la que han participado los diferentes concejales de la corporación municipal. También los edificios de La Nucía tiñen su iluminación de “violeta” para recordar el “8 de Marzo y la necesidad de construir entre todas y todos una sociedad más justa e igualitaria durante todos estos días”.

Además, desde numerosas ventanas y balcones privados del municipio, la ciudadanía se ha sumado a la campaña #Juntes8MDonesMarinaBaixa impulsada por el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa

13 exitosas actividades “Semana Mujer 2026”

Recordemos que los actos de la Semana de la Mujer 2026 empezaron en La Nucía el pasado lunes 23 de febrero y finalizarán hoy viernes 6 de marzo, se han programado un total de desarrollado un total de 13 actividades de todo tipo: relajantes, lúdicas, talleres y visitas de viticultura y enologías enfocadas a mujeres de todas las edades. También se celebró la tradicional “Comida de Mujeres Nucieras” y esta tarde se realizará la XXV Trobada Comarcal de Dones de la Marina Baixa, en la localidad de Callosa d’en Sarrià.

Han sido doce días de actividades programadas desde la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, que han tenido éxito de asistencia, con aforo completo en la mayoría de ellas. Unos actos que visibilizan el compromiso de La Nucía con la igualdad entre mujeres y hombres y que este año ha querido conmemorar esta efeméride bajo el lema “Fueron, somos, serán”.

Iluminación Violeta

Durante toda una semana La Nucía se tiñe de violeta para reivindicar, como cada año, la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Algunos edificios municipales como el pabellón Muixara o el Estadi Olímpic Camilo Cano se iluminan de “violeta”, color característico del movimiento de mujeres. Iluminación que recordará y da visibilidad al “Día Internacional de la Mujer” en La Nucía. Estas acciones también se han visto reforzadas por la gran campaña de comunicación realizada en las marquesinas de las paradas de bus.

Cabe recordar que el ocho de marzo, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de las mujeres por una participación igualitaria dentro de la sociedad, su emancipación y su desarrollo íntegro como personas. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer.