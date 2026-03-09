1.100 duatletas compitieron en los sextos “Nacionales de Supersprint” en La Nucía

Los Campeonatos de España Duatlón Supersprint se celebraron en “La Nucía, Ciudad del Deporte” el pasado fin de semana, por sexto año consecutivo. 1.100 duatletas de 70 clubs de toda España participaron en estos tres espectaculares nacionales Supersprint (distancias cortas) en un recorrido integrado en el Estadi Olímpic Camilo Cano. El Deportivo Delikia (dos oros) y Diablillos de Rivas (dos oros) fueron los triunfadores de esta edición de 2026. Se trataba de la primera competición que disfrutaba de la nueva avenida principal de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Estos Campeonatos de España Duatlón Supersprint 2026 fueron organizados por la Federación Española de Triatlón (FETRI), con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, Diputación de Alicante, Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (TRICV), la Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana y Consejo Superior de Deportes.

Estos Nacionales contaron con la presencia de Vanesa Huesa, presidenta Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, Bernabé Cano, alcalde La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía, que participaron en la entrega de trofeos.

Tres campeonatos en dos días

“La Nucía, Ciudad del Deporte” albergó tres Campeonatos de España de Duatlón Supersprint, con la lluvia como protagonista el sábado por la mañana en el inicio de la competición, que después continuó en seco el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

En los tres Campeonatos de España de Duatlón Supersprint se realizaban tres sectores de competición: 2 kilómetros de carrera + 6 km. Bicicleta + 1 kilómetro de carrera. La salida y meta de todas las pruebas estuvieron situadas en el Estadi Olímpic Camilo Cano, así como las transiciones de carrera a bici y de bici a carrera.

El canal de TVE Teledeporte emitirá un amplio resumen de 15 minutos de estos “Nacionales de Duatlón Súper Sprint” celebrados La Nucía esta semana. / David Revenga

Nacional de Clubes bajo la lluvia

La lluvia fue la gran protagonista del inicio de la competición el sábado por la mañana con el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes. En categoría femenina la victoria fue para Diablillos de Rivas, seguidas de Katoa Barcelona (plata) y Cidade de Lugo Fluvial (bronce). En categoría masculina el oro fue para Deportivo Delikia, por delante de Peñota Dental Triatlón (plata) y Diablillos de Rivas (bronce).

Deportivo Delikia triunfa en el Relevos Mixto

El sábado por la tarde se vivió un apasionante y emocionante “Campeonato de España de Relevos Mixtos de Duatlón Superspint”, con una espectacular remontada de Deportivo Delikia, que se hizo con el triunfo, gracias a una posta épica de Nacho Gálvez. Es final fue todo un espectáculo gracias al innovador juego de luces y sonido en el Estadi Olímpic, que hizo que el numeroso público vibrara en las gradas. La plata “agridulce” fue para el Deporama Triatlón Soriano, tras dominar la competición hasta la última posta y quedarse a seis segundos del oro, y el bronce para el club valenciano del CEA Bétera, que fue el más aclamado por el público al competir en “casa”.

Peñota y Diablillos vencedores en 2x2

El domingo se disputó el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes 2x2. En categoría masculina el triunfo fue para Peñota Dental Triatlón, con un tiempo de 1:19:32. Completaron el pódium el 2º Deporama Triatlón Soriano y 3º Diablillos de Rivas. Mientras en categoría femenina na se impuso el Diablillos de Rivas logrando su segundo título del fin de semana. Completaron el medallero el Triatlón Albacete Res (plata) y el Triatlón Ecosport Alcobendas (bronce).

La Nucía: Ciudad del Triatlón

La Nucía “Ciudad del Triatlón FETRI” volvió a ser el lugar donde se decidieron estos nacionales de Duatlón Super Sprint, por sexto año consecutivo. La Federación española de Triatlón eligió La Nucía en 2021 como sede de estos novedosos campeonatos por la idoneidad de las instalaciones nucieras para la práctica deportiva y el esfuerzo en todos los valores deportivos y sostenibles compartidos entre ambas instituciones. El público, los familiares y los integrantes de los diferentes clubes llenaron la tribuna del Estadi Olímpic y vibraron con esta intensa modalidad que combina ciclismo y la carrera a pie.

Noticias relacionadas

La Nucía en Teledeporte

El canal de TVE Teledeporte emitirá un amplio resumen de 15 minutos de estos “Nacionales de Duatlón Súper Sprint” celebrados La Nucía esta semana. Una gran promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte”, además de la que ya ha aparecido estos días en toda la prensa deportiva y especializada en triatlón.