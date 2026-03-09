Los éxitos de Mike Oldfield sonaron en l’Auditori con Maggie Reilly

Maggie Reilly con el grupo Opus One actuó el pasado viernes 6 de marzo por la tarde en l’Auditori de La Nucía. La legendaria cantante escocesa realizó un viaje por sus tres décadas de música recordando sus míticas canciones junto a Mike Oldfield: “Moonlight Shadow” o “Family Man” y grandes éxitos de su carrera en solidario. La cantante también contó con la colaboración de la vocalista Anna Luna y la música sonó con el grupo tributo Opus One.

Durante la actuación no faltaron grandes éxitos de Mike Oldfield: “To France”, “Family Man”, “Islands”, “Foreign Affair” o “Moonlight Shadow” … en una actuación que reunió a numeroso público internacional.

Reilly en La Nucía

El concierto de Maggie Reilly levantó expectación en l’Auditori y consiguió una gran asistencia de público, sobre todo internacional. Una actuación en la que la música la puso la banda “Opus One”, especializados en Mike Oldfield. Además, también se contó con la presencia de la vocalista Anna Luna quien se sumó a este evento musical que repasó grandes éxitos musicales del conocido artista “Mike Oldfield”.

La mítica melodía de “Tubular Bells”, cuyo tema instrumental fue banda sonora de la película “El Exorcista” creando un nuevo hito en el cine de terror, sonó en los comienzos de la actuación en l’Auditori de La Nucia, donde pronto comenzaron a sonar conocidas piezas musicales en la voz de Anna Luna: “North Point”, ““Foreign Affair”, “Islands”, o “Man in the Rain” fueron excelentemente interpretados en la voz de la cantante catalana.

La interprete escocesa Maggie Reilly salió al escenario y acompañada por los “Opus One” hizo las delicias del respetable poniendo la voz en históricos temas musicales que fueron éxitos junto a Mike Olfield: “To France”, “Voyager”, “Shadow on the Wall” y un tema y éxito propio como “Everytime we Touch” … El concierto llegó a su final con una de las más conocidas “Moonlight Shadow”, que tras los aplausos del público finalizó con dos propinas musicales “In the Pool” y “Family Man”.

Se trataba del primer de una serie de conciertos que la cantante escocesa Maggie Reilly realizará en España este año con el grupo Opus One y Anna Luna en este viaje por varias décadas de música, pasando por ciudades como Madrid o Tarragona.