El 23 de marzo finaliza el plazo del VII Concurso Carteles “Festes de Sant Vicent”

El lunes 23 de marzo finaliza el plazo del VII Concurso de Carteles de “les Festes de Sant Vicent del Captivador”. Este certamen artístico tendrá un único premio de 500 euros para la obra ganadora que se convertirá en el cartel anunciador de estas fiestas nucieras. Será la séptima ocasión que se convoca este concurso cuyo objetivo es fomentar la creatividad de los diseñadores gráficos y artistas, tanto profesionales como amateurs.

Este VII Concurso de Carteles de “les Festes de Sant Vicent del Captivador” está organizado por l’Associació II Centenari de l’ermita de Sant Vicent y el Ayuntamiento de La Nucía. Las bases del VII Concurso de Carteles de “les festes de Sant Vicent del Captivador” se pueden consultar y descargar en la web.

Premio de 500 euros

Habrá un primer y único premio dotado por l’Associació II Centenari de l'Ermita de Sant Vicent del Captivador con 500 euros. El objetivo de este VII Concurso de Carteles de “les festes de Sant Vicent del Captivador” es fomentar la creatividad de los diseñadores gráficos y artistas, tanto profesionales como amateurs y dar a conocer estas fiestas nucieras a través de una imagen representativa. Recordemos que en la edición del año anterior el vencedor fue el diseñador gráfico catalán Jaume Guabianas con su obra “Germanor”.

Presentación de originales hasta el 23 de marzo

El plazo de presentación de originales es del 2 al 23 de marzo en l’Auditori de La Nucía. El tema de los carteles estará relacionado con estas fiestas y será obligatorio que incluyan el lema “Festes de Sant Vicent del Captivador. Del 10 al 13 d’abril de 2026”. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no podrán estar firmados. Las obras se presentarán montadas o impresas en soporte sólido, en cartón pluma, en formato vertical 50 x 70 cm., preparadas para la exposición. Podrán estar basados en una imagen digital o ilustración vectorial, pero nunca podrán ser generados por IA (Inteligencia Artificial). Se permiten fotografías, dibujos e ilustraciones siempre que sean originales y de autoría propia.

El fallo del jurado se dará a conocer el 25 de marzo. Del 27 de marzo al 22 de abril se realizará una exposición con todas las obras presentadas en este VII Concurso de Carteles de “les Festes de Sant Vicent del Captivador” en l’Auditori de La Nucia. El autor o autora del trabajo seleccionado deberá aportar en un plazo de 48 horas el trabajo en archivo digital editable en formato “PSD” por capas (300ppp) o en “AI”, formato abierto, en caso de ser vectorial, como indican las bases.

