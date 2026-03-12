Abiertas las inscripciones para los exámenes de Cambridge en La Nucía

Este mes de marzo se han abierto las inscripciones para los exámenes anuales de “Exams Levante – Cambridge English” en La Nucía. Por décimo tercer año la Seu Universitària de La Nucía será la sede comarcal de la Marina Baixa de esto exámenes oficiales “Cambridge: English Qualifications”. Serán en junio y habrá tres turnos. Todos los jóvenes y adultos interesados deben realizar ya la inscripción en este enlace. El plazo de inscripción finaliza el 24 de abril.

Estos exámenes son posibles gracias al acuerdo entre Cambridge English y el Ayuntamiento de La Nucía con la colaboración de la Academia Australiana de La Nucía, la Academia de La Nucía y la Academia Chatterbox. Gracias a este acuerdo los estudiantes de inglés de La Nucía hace 13 años que no tienen que desplazarse a otra población para realizar los Cambridge English Exams. El año pasado se examinaron un total de 302 estudiantes de diferentes edades.

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas en su web. El plazo para los estudiantes más jóvenes Young Learner’s Exams (YLE): Starters (67 €), Movers (69 €) y Flyers (71 €) y para el B1 (PET) (120 €): finaliza el 24 de abril. Estos exámenes se realizarán en el primer turno, el sábado 13 de junio en la Seu Universitària de La Nucia.

El 1 de mayo se cerrarán las inscripciones para el B2 (Ket for schools): 110 euros, B2 (FCE): 215 € y C1: 229 euros. Estos exámenes se realizarán en el segundo turno el sábado 20 de junio

El 8 de mayo finaliza el plazo para inscribirse en B1(PET for schools):120 € y B2 (FCE for schools: 215 €. Se examinarán el sábado 27 de junio en el tercer turno.