Igualdad coeduca con el teatro “Pequeñas eXtrellas” a los escolares nucieros

En el Teatre Local El Sindicat se ha realizado un doble pase de la representación teatral “Pequeñas eXtrellas”. Más de 300 alumnas y alumnos de tercero y cuarto de Primaria de los colegios Sant Rafael y Muixara han presenciado esta obra que, en formato de programa de televisión, da a conocer a muchas mujeres de la historia que consiguieron grandes logros en diferentes ámbitos. Se trata de una obra incluida dentro de la programación de la Semana de la Mujer 2026 y dentro del marco de actividades programadas dentro del Plan Municipal de Coeducación y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

Un evento cultural organizado por la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas con la colaboración de las áreas de Educación y Cultura de La Nucía y los colegios Sant Rafael y Muixara. Gemma Márquez concejala de Igualdad, ha acudido a esta representación teatral destinada al alumnado de los colegios de La Nucía.

“Pequeñas eXtrellas”

La obra “Pequeñas eXtrellas” de la compañía Más chula que un Ocho ha sido la encargada de acercar al alumnado la biografía de mujeres increíbles que con sus logros hicieron cambiar el rumbo de la historia y la ciencia. Dos pases en los que más de 300 alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria de los centros escolares Sant Rafael y Muixara han podido participar en “la grabación del noticiero más eXtravagante y elocuente de la parrilla televisiva, donde las grandes mujeres de la historia han sido protagonistas”.

“Pequeñas eXtrellas” es un espectáculo familiar de teatro musical producido por la compañía valenciana Más Chulas Que Un 8 Producciones. Un montaje pensado especialmente para público infantil y familiar, combinando música, baile, interpretación y humor en una propuesta escénica dinámica y participativa.