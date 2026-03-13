51 donantes de sangre en La Nucía en la 3ª captación de 2026

La donación de sangre de ayer 12 de marzo fue todo un éxito de participación con 51 personas solidarias en el Salón Social el Cirer, destacando 3 donantes nuevos. El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se desplazó a La Nucía para la tercera captación de 2026. La próxima donación será el jueves 16 de abril en el Salón Social El Cirer.

El Ayuntamiento de La Nucía cedió de forma gratuita al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana el Salón Social El Cirer, una vez más, demostrando su compromiso con la “captación de sangre y la sanidad”.

Gran éxito

Ayer jueves por la tarde 51 nucieras y nucieros demostraron su solidaridad, donando sangre en el Salón Social El Cirer. La tercera captación del año contó con 51 personas presentadas, de las que 45 fueron aptas para la donación de sangre. Otro dato positivo es que hubo 3 nuevos donantes, que se sumaron a la gran cadena solidaria de La Nucía. Por último reseñar que también se contó con 4 donantes de plasma.

Alta demanda de sangre

La sangre es un bien esencial y se necesitan 250 donaciones al día en la provincia de Alicante para atender intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos, trasplantes, anemias, partos complicados… y para mantener las reservas en niveles óptimos. Donar sangre puede marcar la diferencia en la vida de alguien y hay que continuar para tener reservas suficientes y que funcionen de manera correcta los bancos de sangre de los hospitales alicantinos. Se trata de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo.

Requisitos

Los requisitos generales para donar sangre son ser mayor de 18 años y menor de 65 años y pesar más de 50 kilos. Es imprescindible beber abundantemente y comer antes de donar sangre y se puede donar, aunque se tenga el colesterol elevado. Cada adulto puede donar sangre 4 veces al año en el caso de los varones y 3 veces en el caso de las mujeres.

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Para donar sangre no es necesario preinscribirse por lo que los nuevos donantes pueden acudir directamente a la próxima captación en La Nucía será el jueves 16 de abril de 16,30 a 20,30 horas en el Salón Social El Cirer.