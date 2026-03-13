La Nucía celebra su Mig Any Fester 2026 este fin de semana

Esta tarde arranca el “Mig Any Fester 2026” de La Nucía, con un intenso programa en el que habrá “casi” de todo: despertà, mascletà, orquesta, tardeo, tapas, animación infantil, cus-cús, pasacalles y concurso de Playbacks. La carpa festera, situada, en la plaça de les Nits, abrirá sus puertas esta tarde a las 20 horas para un intenso fin de semana de festa, donde La Nucía volverá a oler a pólvora. Habrá servicio de “Tramús Bus” para garantizar un “retorno seguro” a casa.

La programación del “Mig Any Fester 2026” ha sido elaborada por l’Associació de Penyes de La Nucia, els Majorals 2026-Penya Els Festers y la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía. La entrada a la carpa festera será libre y gratuita.

Viernes: Playbacks y “Teniente Vinilo”

La fiesta de “Mig Any 2026” comenzará hoy viernes a las 20 horas con la apertura de la carpa y servicio de cena a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers. Tras la cena arrancará el II Concurso de Playbacks de Penyes, a las 22 horas. Tras este certamen, tendrá lugar la actuación del grupo musical “Teniente Vinilo” y cerrará la noche la actuación de “Mike”.

La fiesta de “Mig Any 2026” comenzará hoy viernes a las 20 horas. / INFORMACIÓN

Sábado: Mascletà y orquesta “Human”

Mañana sábado arrancará el día con la “tradicional despertà” por las calles de La Nucía al ritmo de la Bandeta La Marina. A las 10 horas se celebrará el “esmorzar fester” en la carpa festera habilitada por el Ayuntamiento de La Nucía en la plaça de Les Nits, con servicio de barra a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers.

Tras reponer fuerzas, a las 11,30 horas se realizará la concentración e imposición de las insignias a les penyes, a cargo de Mari Aznar, reina de les Festes d’Agost de La Nucia y su Corte de Honor; el acto será amenizado por “les bandetes La Marina, La Bona y l’Electrika”.

A las 13,00h en la plaça Major se disparará una “gran mascletà” a cargo de la Pirotecnia Vulcano. Tras la pólvora vendrá el “Dinar Fester” en la carpa festera en la plaça de Les Nits, con servicio de tapas, comida “cus-cús”, a precios populares. Las reservas de mesas se deben realizar a través del teléfono 675 341 571 y 676 071 727, als Majorals 2026- Penya Els Festers.

Tras la comida dará comienzo el “tardeo” con las actuaciones de David Kratos y Xeco Rojo. También habrá espacio para los más pequeños con juegos a cargo de Animaciones Trokoló. Tras la cena a cargo de Majorals 2026 Penya Els Festers, tendrá lugar la actuación de la prestigiosa orquesta Human. La entrada a la carpa festera será libre y gratuita.

Tramús Bus: Regreso Seguro

El Ayuntamiento de La Nucía ha organizado un servicio extraordinario de “Tramús Bus” con motivo del “Mig Any Fester” 2026. Habrá servicio de autobús de “vuelta a casa”, tanto el viernes como el sábado, para garantizar un retorno seguro de los festeros y festeras que viven en las urbanizaciones. Será para todas las edades y totalmente gratuito, no hará falta el carnet de Tramús Bús. Habrá dos frecuencias con salidas desde el “Restaurante Carbón” a las 4 y a las 5,30 de la madrugada hacia urbanizaciones Tossal y Bello Horizonte y otro a las 4,30 y a las 6 hacía el resto de urbanizaciones.

“Punto Violeta” en la Carpa Festera de Mig Any de La Nucía

Un año más la carpa festera del “Mig Any” de La Nucía cuenta con “punto violeta” al servicio de festeras y festeros, para fomentar el “respeto e igualdad” y que sea un fin de semana libre de agresiones sexistas, donde “no es no”. Como novedad, este punto violeta contará con pulseras individuales para la detección de sustancias de sumisión química y llaveros con alarma para la autoprotección, totalmente gratuitos.

El “punto violeta” está coordinado por las concejalías de Igualdad y Políticas Inclusivas y Fiestas y se ubicará a la entrada de la “carpa festera de Mig Any”, ubicada en la plaça de Les Nits. En la presentación de este punto violeta han participado Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas, Diego Llorca, presidente Associació de Penyes, Blas Alós oficial y Javier Burrueco, inspector jefe de Policía Local La Nucía.

Presentación del "punto violeta Mig Any" con Gemma Márquez, concejala Igualdad, Cristóbal Llorens, concejal Fiestas, Diego Llorca, pte. Assoc. Penyes, Javier Burrueco, Inspector Policía Local y Blas Alós, oficial Policía Local. / INFORMACIÓN

Punto Violeta

El punto violeta es un espacio de información, concienciación y atención para favorecer unas fiestas más respetuosas, igualitarias y libres de agresiones sexistas. El espacio, en coordinación con el dispositivo de la Policía Local, contará con pulseras individuales para la detección de sustancias de sumisión química y llaveros con alarma para la autoprotección, que han sido adquiridos gracias a la trasferencia de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde el Ministerio de Igualdad.

La concejalía de Igualdad en colaboración con la Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso escolar y Laboral (ACOVIFA) instalará el “Punto Violeta” en la carpa festera la noche del sábado de 00 a 3 horas de la madrugada.

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La finalidad de los puntos violeta es favorecer que las mujeres puedan disfrutar de las fiestas en igualdad, sensibilizando sobre la necesidad de crear espacios seguros, libres de acoso o violencia. Este espacio ofrece además información muy útil y diversa a la ciudadanía en materia de violencia contra las mujeres.