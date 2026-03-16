Germanor festera en el VI Mig Any de La Nucía

La sexta edición del “Mig Any Fester” La Nucía se realizó el pasado fin de semana con la participación de las 40 penyas y más de 1.100 festeros. Durante dos intensas jornadas el programa de actos trajo concurso de Playbacks, despertà, pasacalles, mascletà, tardeo, tardeo, gastronomía, animación infantil y orquesta. Esta fiesta se ha consolidado en el calendario festero tras seis ediciones en las que las penyas son las protagonistas, llenando la carpa festera de colorido y ambiente “germanor festera”. La penya els Rebels volvió a ganar el “Concurs de Playbacks de Penyes”, que se consolidó con en su segunda edición.

Los actos del “Mig Any Fester 2026” fueron organizados por l’Associació de Penyes y la concejalía de Fiestas de La Nucía, con la colaboración dels Majorals 2026-Penya Els Festers.

Intenso Mig Any

Para este Mig Any Fester se diseñó un intenso programa de actos en la jornada del pasado sábado. La fiesta arrancó a primera hora de la mañana con la tradicional “despertà” por las calles de La Nucía y el “esmorzar fester” en la carpa festera habilitada por el Ayuntamiento de La Nucía en la plaça de Les Nits.

El Mig Any tuvo su acto oficial con la imposición de las insignias conmemorativas a les penyes, a cargo de Mari Aznar Arbona, reina de les Festes d’Agost de La Nucia y su Corte de Honor. Tras el acto, las penyas recorrieron las calles de La Nucía acompañados por la música de les bandetes. Este recorrido acabó en la plaça Major donde se disparó una gran mascletà a cargo de Pirotecnia Vulcano.

Por la tarde, tras la comida, continuó la música con un “exitoso tardeo” en el que actuaron la Bandeta La Marina, David Kratos y Xeco Rojo, en la que los festeros lo dieron todo. Una tarde que también contó con animación infantil para los más pequeños. Por la noche fue el turno de la orquesta “Human”, que animaron la carpa hasta altas horas de la madrugada.

Rebels ganan el “Concurso de Playbacks”

La fiesta del Mig Any comenzó el viernes por la noche con la segunda edición del “Concurs de Playbacks de Penyes” que contó con once actuaciones y que animó el inicio de la fiesta. La penya ganadora fue Els Rebels, que revalidó el titulo de nuevo con la interpretación del tema “La Tortura” de Shakira y Alejandro Sanz interpretado por Sonia Gómez y Andrés Gómez-Pimpollo. En segunda posición quedó la penya La Pólvora con una composición de varias canciones españolas y terceros la penya Els Desfasats con “Wannabe” de Spice Girls. Tras el certamen, la noche contó con las actuaciones de “Teniente Vinilo” y “Mike”.

Durante los dos días en la carpa festera hubo servicio de barra con comida y bebida a precios populares a cargo els Majorals 2026 – Penya Els Festers, con la finalidad de seguir recaudando fondos económicos para les Festes d’Agost 2026.