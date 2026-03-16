Igualdad presenta su programación con Escuela de Emociones, arteterapia, charlas, talleres y club de lectura

La concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas ha presentado la programación 2026 con diversas actividades, talleres y charlas, enfocadas a mujeres de todas las edades. Habrá Escuela de Emociones, Arteterapia, Ciclo Suelo Pélvico, Taller de Cerámica, Club de Lectura… Las inscripciones son gratuitas y las plazas son limitadas. Están abiertas desde hoy lunes 16 de marzo en el Casal de les Dones- Espai Igualtat, por email: igualdad@lanucia.es o a través del 687 635 371.

Gemma Márquez, concejala del área, ha resaltado que “se trata de una programación que pretende acercar el Casal de les Dones-Espai Igualtat a todas las nucieras, favorecer un espacio de apoyo y encuentro de todas y para todas”. Esta programación 2026 cuenta con la colaboración del área de Igualdad de la Diputación de Alicante y se ha editado un folleto que se puede consultar en www.lanucia.es y recoger en los edificios municipales.

Escuela de Emociones y Arteterapia

La primera actividad de esta actividad será la “Escuela de Emociones”, que tras su gran éxito en las ediciones anteriores continúa en 2026. Se desarrollará de 9 de abril al 28 de mayo, los jueves de 18 a 20 horas, en el Casal de les dones

En “Arteterapia Feminista” las mujeres aprenderán diferentes técnicas artísticas, construyendo su “propio relato”. Será del 4 de junio al 2 de julio, los jueves de 18 a 20 horas, también en el Casal de les Dones.

Mujer y Salud

La primera actividad de “Mujer y Salud 2026” será “Ciclo Suelo Pélvico”, que se desarrollará durante todo el mes de septiembre, los miércoles de 18 a 20 horas en el Casal de les Dones. En octubre serán las charlas “Menopausia Saludable” y “A flor de piel” o el ciclo “Mi sexualidad me pertenece”.

Taller de Cerámica

El “Taller de Cerámica” será la actividad protagonista durante la primera quincena de noviembre, ofreciendo dos sesiones en las que las participantes podrán desarrollar su lado más creativo y reivindicativo.

Club de Lectura

Tras su exitoso primer año de andadura, en 2026 continúa el “Club de lectura feminista” de La Nucía, en el que ya participan más de 15 mujeres; que se reúnen una vez al mes para compartir su pasión por la literatura y seguir el rastro de mujeres increíbles que han sido y son referentes. Esta actividad está abierta durante todo el año.

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Inscripciones gratuitas

Para participar de las actividades del Casal de les Dones-Espai Igualtat es necesario inscribirse previamente bien de manera presencial o llamando a los teléfonos 687 635 371 y 646 320 728. Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a cualquier mujer empadronada en el municipio. Desde la concejalía de Igualdad se recuerda que las plazas son limitadas y que cada actividad cuenta con un plazo de inscripción.