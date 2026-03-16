La Nucía acogió una Concentración Nacional de Bádminton sub 11 y sub 13

La Federación Española de Bádminton celebró en “La Nucía, Ciudad del Deporte” una nueva “Concentración Nacional de Tecnificación” dirigida a deportistas de las categorías Sub11 y Sub13, dentro del programa de desarrollo y seguimiento de jóvenes talentos del bádminton español.

Durante la concentración, los participantes recibieron la visita del concejal de Deportes, Sergio Villalba y Pepe Brotons, Director Estadi Olímpic La Nucía. El equipo técnico encargado de dirigir las sesiones estuvo formado por Lennart Engler, técnico experto de Dinamarca, Arturo Ruiz, director deportivo, Ernesto García, director deportivo adjunto de FESBA, Lucía Galvín, responsable de tecnificación, y Fran Olivares, en tareas de administración y apoyo a la actividad.

4 días de trabajo

Durante 4 días de trabajo (del 12 al 15 de marzo), los deportistas convocados participaron en diferentes sesiones de entrenamiento orientadas a mejorar aspectos técnicos, tácticos y físicos. Esta actividad forma parte del proceso de detección y seguimiento de jugadores con proyección de futuro dentro de la estructura deportiva nacional.

La concentración contó con la participación de los jugadores Sub13: Lucas Alonso, Eneko Rodríguez, Daniel Chasco, Hugo Quirós, Biel Garrell, Mateo Amor, Pablo Fernández, Joel Hernando, Joel Alonso, Ekain Vicente, Telma Ruso, Nuria Pérez, Ruth Mercader, Lucía Rodríguez, Raquel Piedra, Eva Lemos, Suevia García, Lola Fernández, Izarbe Ara y Vega López, así como de los deportistas Sub11 Pablo López, Eduardo Muñoz, Elisa Salomon y Lourdes Vicente.

Además de las sesiones de entrenamiento, la concentración también sirvió como espacio de formación e intercambio para técnicos y deportistas, fomentando el aprendizaje y la convivencia entre jóvenes jugadores procedentes de diferentes comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

Programa de tecnificación nacional

Este tipo de concentraciones continúan siendo una pieza clave dentro del programa de tecnificación nacional, permitiendo impulsar el crecimiento deportivo de los jóvenes talentos y reforzar el trabajo conjunto entre federación, clubes y territoriales.