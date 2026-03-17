El 32º Rallye de La Nucía contará con 10 tramos y 124 km de competición

El 32 Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca se desarrollará esta semana los días 19, 20 y 21 de marzo. Como novedad este año será la prueba de apertura del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que además será puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y los Autonómicos de Valencia y Murcia. Rallye que discurrirá por más de 30 municipios de montaña alicantina, con un total de 580,2 kilómetros, de los que 124,75 km. serán de competición en 10 espectaculares tramos. El Rallye La Nucía contará con la mejor participación de su historia con 18 coches de la máxima categoría Rallye 2 y foráneos como el sueco Adam Grahn (Skoda) y el norirlandés Phillip Allen (Toyota), que repite por segundo año.

La Ceremonia de Salida se realizará desde el Pabellón Muixara este jueves 19 de marzo a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita. La presentación del 32º Rallye La Nucía- Trofeo Costa Blanca ha sido esta mañana en l’Edifici dels Esports y ha contado con la presencia de José Vicente Medina, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo,Vicente Cabanes, director del Rallye y pte. Automóvil Club AIA, Nacho Aviñó, pte. Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

124 kilómetros y 10 tramos

El recorrido diseñado por el Automóvil Club AIA para este 32 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca recorrerá más de 580 kilómetros de rallye de los cuales 124 serán de competición en 10 tramos cronometrados: 4 tramos el viernes 20 de marzo partir de mediodía y 6 tramos el sábado 21 de marzo.

El viernes 20 de marzo por la tarde se disputarán los tramos Pego- Vall d’Ebo (9,4 km) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,9 km.). Estos tramos se realizarán en doble bucle, realizándose la “segunda vuelta” de noche, a partir de las 20 horas.

El sábado 21 de marzo comenzará la jornada a las 9,44 horas con el TC5 Benassau-Gorga (9,5 km.), TC6 Penáguila-Relleu (21,1km.) y TC7 Guadalest-Callosa d’en Sarrià (TC+ de 7,3 km.). Por la tarde a partir de las 14,32 horas se repetirán estos tres tramos. El rallye finalizará en La Nucía, donde se entregarán los trofeos a las 19,30 horas en el pabellón Muixara.

Añadir que el viernes 20 de marzo. por la mañana se disputará el Tramo Cronometrado de Calificación (TCC), para los participantes de Categoría 1. Posteriormente será en el mismo tramo el Shakedown, un tramo de entrenamiento y puesta a punto de todos los inscritos. Se desarrollará entre las poblaciones de Callosa y Guadalest.

Ceremonia de salida en Pabellón Muixara

La Ceremonia de Salida del Rallye se realizará en el Pabellón Muixara el jueves 19 de marzo a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita. A las 19 horas será la firma de autógrafos, a las 19,30 horas la rueda de prensa de los pilotos prioritarios y a las 20 horas la Ceremonia de Salida, donde los aficionados al mundo del motor podrán fotografiar y pedir autógrafos a los mejores pilotos del S-CER.

Mejor participación de la historia: 18 Rallye 2

La 32 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ tendrá un total de 63 equipos y 18 vehículos de la máxima categoría R2, con la práctica totalidad de los favoritos en la línea de salida y aspirantes al S-CER 2026 como el vigente campeón “Cohete” Suárez (Skoda Fabia RS), ganador en La Nucía en 2020 y 2023, Pepe López, vencedor en 2022, con Hyundai i20N oficial; Iván Ares (Toyota GR Yaris), ganador en 2017 y segundo en 2025, y Jorge Cagiao (Citroën C3 Rally2, Team Recalvi), tercero el año pasado. Otros pilotos a tener en cuenta son Peláez, Moreno, Francoli y el localMiguel Fuster, ganador en 2018 y seis veces campeón de España, que competirá con Skoda Fabia RS del Recalvi Team. El mismo que la piloto Nuria Pons, que competirá en R2 con un equipo totalmente femenino junto a la copiloto Raquel Rodríguez. También resaltar que el Rallye La Nucía supondrá el retorno del equipo oficial de “Lancia” con el piloto Diego Ruiloba.

Entre los pilotos extranjeros destaca el británico Philip Allen, que correrá con Toyota GR Yaris y el sueco Adam Grahn (Skoda). Además de los vehículos R2, la inscripción incluye a los competidores de las tres copas monomarca: Clio Trophy Spain, Desafío Peugeot y Copa Hyundai i20N, todas en su primera prueba de la temporada.

Palmarés Rallye La Nucía

Los ganadores del Rallye de La Nucía han sido: Alberto Monarri en 2016, Iván Ares en 2017, Miguel Fuster en 2018, Pepe López en 2019, José A. “Cohete” Suárez en 2020, Surhayen Pernía en 2021, Pepe López en 2022, “Cohete” Suárez en 2023, Robert Virves en 2024 (primer estonio en ganar el Rallye) y Javier Pardo en 2025.

En directo por Teledeporte

El Rallye de La Nucía se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE y como novedad en DAZN también, durante el sábado 21 de marzo, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del Rallye: Guadalest-Callosa d’en Sarrià.

Ciutat Esportiva: Centro de Operación

La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá todo el operativo del rallye desde el parque de asistencia a dirección de carrera, pasando por sala de prensa y otros servicios. La Ciutat Esportiva se convertirá del 19 al 21 de marzo en el gran centro de operaciones del 32 Rallye Mediterráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’. Espectáculo y emoción serán los protagonistas de estas jornadas en las que aficionados y público en general disfrutarán viendo de cerca a los equipos que participan en esta edición.

Los vehículos participantes en la prueba pasarán hasta en cuatro ocasiones por el parque de asistencia del 32 Rallye Mediterráneo-La Nucía en la Ciutat Esportiva. Finalizada la carrera, la Ciutat Esportiva Camilo Cano también acogerá la ceremonia de entrega de trofeos del rallye, a las 19,30 horas. Más información del rallyes en la web y en la App Rallye La Nucía.

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#LaNuciaCiudadDelDeporte será la sede por undécimo año de un rallye nacional de asfalto del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Este Rallye está organizado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), FIA, IIRT y el Automóvil Club AIA, con la colaboración de la Diputación de Alicante, Comunitat de l’Esport, la Generalitat Valenciana, Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de La Nucía.