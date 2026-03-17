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Lab_Nucia programa 4 formaciones gratuitas para impulsar la digitalización de pymes

Apúntate a los cursos organizados por la Oficina Acelera Pyme de FEMPA

Cartel del primer curso, el próximo 26 de marzo.

Cartel del primer curso, el próximo 26 de marzo. / INFORMACIÓN

R. E.

Lab_Nucia, junto a la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, han programado un conjunto de jornadas prácticas orientadas para pymes y personas autónomas para mejorar la competitividad a través de herramientas digitales. Los cursos ofrecerán contenido sobre Google, Whatsapp Redes Sociales e IA y Campañas Publicitarias. El primero de estos talleres será “Todo Google para tu negocio” el 26 de marzo a las 10 horas en Lab_Nucia. Las inscripciones son gratuitas y están ya abiertas.

Estas formaciones están organizadas por la concejalía de Comercio a través de Lab_Nucia y la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, dependiente del organismo autónomo Red.es, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Fondos Europeos.

4 formaciones

Los cursos de la Oficina Acelera Pyme se han programado con la finalidad de facilitar formación útil, aplicable y centrada en resultados, para que los negocios puedan avanzar en áreas clave como la visibilidad online, la comunicación con clientes y la captación. Los cursos que se han propuesto son: “Todo Google para tu negocio” el jueves 26 de marzo, “Whatsapp Business para tu negocio” el 15 de abril, “Gestiona tus Redes Sociales con IA” el 7 de mayo y “Campañas publicitarias: invertir poco y vender más” el 28 de mayo.

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Todas las formaciones son gratuitas y se realizarán a las 10 horas en Lab_Nucia. Toda la información e inscripciones están disponibles en este enlace.

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