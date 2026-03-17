El plazo de inscripción de la “Escuela de Semana Santa 2026” de La Nucía finaliza la próxima semana
Iniciativa para propiciar la conciliación en las vacaciones escolares
La próxima semana, miércoles 25 de marzo, finalizará el plazo de inscripción de la Escuela de Semana Santa de La Nucía 2026. El objetivo de esta iniciativa es propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Esta actividad se desarrollará durante los días laborales de las vacaciones escolares de Semana Santa del jueves 2 de abril al lunes 13 de abril.
Esta Escuela de Semana Santa está destinada a escolares nucieros nacidos entre 2014 y 2023 y está organizada por la Concejalía de Bienestar Social. Se desarrollará en el colegio Muixara de La Nucía los días 2, 7, 8, 9, 10 y 13 de abril de 2026.
Inscripciones abiertas
El 25 de marzo será el último día para poder realizar la inscripción de la Escuela de Semana Santa de La Nucía 2026. En esta escuela participarán alumnos, nacidos entre 2014 y 2022, durante seis días realizarán diversos talleres lúdicos recreativos como manualidades, actividades medioambientales y talleres educativos. El objetivo es lúdico-formativo, para aprender a través del juego y dar una formación complementaria a los alumnos de la que reciben durante todo el año en el colegio, por tanto, se pretende que l@s niñ@s pasen los días de vacaciones de Semana Santa realizando diversas actividades de diferente índole, posibilitando la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Las inscripciones siguen abiertas hasta el 25 de marzo y todas las personas interesadas en la Escuela de Semana Santa podrán recoger, cumplimentar y presentar los impresos de inscripción en el Centre Social “El Calvari” o en la web https://www.trokolo.com/colesemanasanta
Horario y precio
El horario de esta escuela será de 7,30 horas a 15,30 horas. No hay servicio de comedor, pero aquellos que lo deseen pueden traer su comida en tupper. El precio de la Escuela de Semana Santa 2026 será de 57 € por escolar. Los únicos requisitos para inscribirse es estar empadronado en el municipio de La Nucía.
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