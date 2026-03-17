Teatro solidario con “Filondas” este viernes en El Sindicat
Los fondos recaudados irán a la Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndrome de la Infancia y la Adolescencia
La obra teatral “Filondas” se representará este viernes 20 de marzo a las 19 horas en el Teatre Local El Sindicat. Será una representación solidaria a beneficio de Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndrome de la Infancia y la Adolescencia (AHEDYSIA). Las entradas están a la venta en las taquillas de l’Auditori o en la web.
Un año más el Ayuntamiento de La Nucía colabora con AHEDYSIA, cediendo el Teatre El Sindicat para esta representación teatral solidaria, para recoger fondos económicos para esta asociación comarcal.
“Filandonas” es una propuesta escénica que combina narración oral, música en directo y elementos visuales vinculados al mundo textil. Una producción artística a cargo de José Luis Lago y “Más Chula que un 8 producciones”.
“Filandonas”
La obra de teatro “Filandonas” combina teatro narrativo y concierto teatralizado, con la utilización de instrumentos musicales de diversas tradiciones, especialmente de percusión y arpas, que acompañan los relatos y aportan ritmo y emoción a la representación. Inspirada en aquellas reuniones tradicionales en las que las mujeres se juntaban para hilar y compartir historias al calor del hogar.
Venta de entradas solidarias
Las entradas son a beneficio de la Asociación AHEDYSIA y se pueden adquirir con un donativo de 5 euros en las taquillas de l’Auditori o en su web.
- El bipartito de PP y Vox recupera la escultura de Salvador Soria que retiró en Elche para poner otra de la Venida de la Virgen
- La ingeniería del pelotazo en Alicante
- Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- Beto Company, tras el Hércules-Real Murcia: 'El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego