Teatro solidario con “Filondas” este viernes en El Sindicat

La obra teatral “Filondas” se representará este viernes 20 de marzo a las 19 horas en el Teatre Local El Sindicat. Será una representación solidaria a beneficio de Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndrome de la Infancia y la Adolescencia (AHEDYSIA). Las entradas están a la venta en las taquillas de l’Auditori o en la web.

Un año más el Ayuntamiento de La Nucía colabora con AHEDYSIA, cediendo el Teatre El Sindicat para esta representación teatral solidaria, para recoger fondos económicos para esta asociación comarcal.

“Filandonas” es una propuesta escénica que combina narración oral, música en directo y elementos visuales vinculados al mundo textil. Una producción artística a cargo de José Luis Lago y “Más Chula que un 8 producciones”.

“Filandonas”

La obra de teatro “Filandonas” combina teatro narrativo y concierto teatralizado, con la utilización de instrumentos musicales de diversas tradiciones, especialmente de percusión y arpas, que acompañan los relatos y aportan ritmo y emoción a la representación. Inspirada en aquellas reuniones tradicionales en las que las mujeres se juntaban para hilar y compartir historias al calor del hogar.

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Cartel Filandonas 2026. / INFORMACIÓN

Venta de entradas solidarias

Las entradas son a beneficio de la Asociación AHEDYSIA y se pueden adquirir con un donativo de 5 euros en las taquillas de l’Auditori o en su web.