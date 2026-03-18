Cantajuego vuelve a La Nucía el 21 de marzo con entradas a punto de agotarse

“Cantajuego” actuará este sábado 21 de marzo con su espectáculo “Burbujas” en l’Auditori de La Nucía, con doble sesión: 16,30 y 19 horas. Se trata de la última producción de Cantajuego, donde la música, le juego y las emociones se entrelazan en una experiencia inolvidable. Los icónicos personajes invitarán al público a realizar un viaje lleno de risas, humor y cariño en una producción repleta de color y alegría al ritmo de nuevas canciones como “Burbujas” y de temas clásicos de siempre. Sólo quedan las últimas entradas para las dos sesiones que se pueden adquirir en las taquillas de l’Auditori o a través de la web https://culturalanucia.com/eventos/cantajuego-burbujas/

El público infantil y familiar llenará las butacas de l’Auditori de La Nucía este sábado por partida doble para disfrutar de la actuación del grupo “Cantajuego”. Será la tercera visita del grupo a la sala nuciera, donde también en 2024 y 2025 en dobles sesiones y con la sala llena.

Burbujas

El vibrante mundo de “Burbujas”, es el último espectáculo de Cantajuego, donde la música, el juego y las emociones se entrelazan en una experiencia inolvidable. En esta aventura, los icónicos personajes Coco, Pepe, Buby y el Pajarito, entre otros, te invitan a un viaje lleno de risas, humor y cariño. Una actuación llena de emociones en las que cada Cantajuego quiere hacer burbujas a su manera, llevando a todos a explorar la importancia de reconocer y gestionar sus emociones.

Este espectáculo es una celebración de color y alegría, al ritmo de nuevas y creativas canciones, incluida “Burbujas” y de canciones favoritas de siempre, puro ritmo de los grandes hits de Cantajuego. “Burbujas” es la última producción musical creada por la factoría Cantajuego.

Últimas entradas

Las últimas entradas para ver en directo Cantajuego con “Burbujas” en l’Auditori de La Nucía tienen un precio desde 11 euros y se pueden adquirir en taquillas o en la web https://culturalanucia.com/eventos/cantajuego-burbujas/

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Recordar que este espectáculo tendrá dos sesiones el sábado 21 de marzo a las 16,30 y a las 19 horas.