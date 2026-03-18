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La XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent será el domingo 12 de abril

Recorrido de 8 km con salida en la plaça Major y llegada a la ermita de Sant Vicent

Pepe Brotons, organizador de la prueba y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Pepe Brotons, organizador de la prueba y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

R. E.

El domingo 12 de abril se celebrará la XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent que volverá a tener su salida desde la plaça Major de La Nucía. Esta carrera campo a través de 8 km. tendrá tres categorías: carrera, senderismo (Volta a Peu) y marcha nórdica, y tendrá su meta en la ermita del Captivador, donde se realizarán las carreras infantiles a partir de las 11,30 horas. Las inscripciones se pueden realizar aquí.

La Carrera Pedestre de Sant Vicent recuperó el pasado año su recorrido original con salida desde la plaça Major y meta en la ermita del Captivador, donde se celebran ese fin de semana “les Festes de Sant Vicent Ferrer del Captivador”, y este año volverá a repetir trazado. Esta carrera está organizada por el Club de Atletismo de La Nucía- CAB y el Club de Senderismo La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía, l’Associació de Penyes y Majorals 2026-Penya Els Festers, Equipo Off Rod La Nucía y Coloma La Nucía Bike Club.

La presentación de esta prueba deportiva contó con la presencia de Pepe Brotons, organizador de la prueba y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Carrera de 8 kilómetros

La carrera pedestre (carrera campo a través, cross o trail) es de carácter libre. El único requisito es ser mayor de 16 años (los menores de edad deben presentar autorización, disponible en la web del evento). El recorrido tendrá una distancia de 8 kilómetros con subidas y bajadas continuas a través de sendas desde la plaça Major (salida a las 9,30 horas) hasta la Ermita de Sant Vicent del Captivador (llegada). La inscripción previa tendrá un coste de 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 € presencial en la salida.

El precio de la inscripción incluye: avituallamiento, consigna, fotografías, cronometraje, seguro, servicio sanitario y también incluye servicio de autobús de vuelta desde la meta al punto de salida, en plaça Major. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web: https://grupobrotons.com/event/xxi-carrera-pedestre-sant-vicent-en-la-nucia-2026/

Trofeos y premios

La carrera pedestre dará trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba absoluta (masculino y femenino). También habrá trofeos para los tres primeros clasificados locales (masculino y femenino) y por categoría (masculino y femenino). Cada corredor participante recibirá una medalla conmemorativa y una bolsa de participante.

En las carreras infantiles habrá también medalla y trofeos por categoría (masculino y femenino).

Volta a Peu y Marcha Nórdica

La Volta a Peu y Marcha Nórdica de Sant Vicent se realizarán por el mismo recorrido que la Carrera Pedestre con salida desde la plaça Major y llegada en la ermita de Sant Vicent pero andando de forma neutralizada y sin competición, para que todo el mundo que lo desee pueda realizarla, sin ser necesario una gran condición física. La Volta a Peu la podrán realizar tanto senderistas como “nordic walking”. El precio de la inscripción es el mismo 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 euros el día de la prueba. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet.

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Las Carreras Infantiles de Sant Vicent comenzarán el domingo sobre a las 11,30 horas, una vez finalizada la Carrera Pedestre, en la misma Ermita de Sant Vicent del Captivador de La Nucía. Está destinada a niños y niñas hasta 15 años. En cada categoría se correrán diferentes distancias. El precio de la inscripción es de 4 euros preinscripciones y de 6 euros el día de la prueba en la ermita de Sant Vicent del Captivador. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet.

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