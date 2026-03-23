Las “Burbujas” de Cantajuego reunieron a 1.200 personas en l’Auditori de La Nucía

El pasado sábado por la tarde l’Auditori de La Nucía acogió el espectáculo “Burbujas” de la agrupación de música infantil Cantajuego formada por sus cantantes y también por sus inseparables Coco, Pepe y Buby. Los icónicos personajes llevaron al público a un viaje lleno de risas, humor y cariño en una producción repleta de color y alegría al ritmo de sus últimas canciones como “Burbujas” y de temas clásicos de siempre.

1.200 personas disfrutaron en Cantajuego hizo que el público en gran parte infantil, bailara y cantara con sus temas más destacados en los que no faltó “Burbujas”, “Soy una Taza”, “Chuchuwa” o “El Payaso Tallarin”. Este concierto realizó dos sesiones durante la tarde y en ambas se observó un Auditori completamente lleno.

Mucha diversión

El pasado sábado por la tarde l’Auditori de La Nucía acogió esta doble sesión que reunió a 1.200 personas, la mayoría público familiar que disfrutó, cantó y bailó con el espectáculo “Burbujas” de Cantajuego. Un espectáculo de celebración de color y alegría, al ritmo de nuevas y creativas canciones, incluida “Burbujas” y de canciones favoritas de siempre, puro ritmo de los grandes hits de Cantajuego.

Las conocidas canciones como “Soy una Taza”, “Chuchuwa”, “Chocolate” o “El Payaso Tallarin” no faltaron junto a otras exitosas canciones de otros tiempos: “Susanita tiene un Ratón”, “El Auto de PapáHola Don Pepito…El Baile del Gorila” o “Madre Tierra”.

El público, en gran parte infantil, llenó l’Auditori en las dos sesiones que se celebraron durante la tarde e hizo bailar y cantar en esta gran fiesta infantil en la que se convirtió la sala nuciera. Entre los asistentes destacar un grupo de veinte personas, con acompañantes, de la Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm y Comarca (ASMIBE). Los icónicos CantaJuego y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros personajes, desplegaron un espectáculo lleno de música, coreografías, humor y energía que integró por igual a pequeños y mayores.

Cantajuego

CantaJuego es un fenómeno infantil de nivel nacional e internacional que ha enamorado a cientos de familias. Todos sus participantes provienen de un ámbito del campo pedagógico (profesores, formadores, psicólogos…) y los une un interés teatral y una dedicada vocación por los más pequeños.

Noticias relacionadas

Orientado a niños y niñas de 0 a 6 años, propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión corporal. Se trata de un proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual, desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz, el entretenimiento y el trabajo psicopedagógico. Cantajuego continúa su gira que recorre durante 2026 gran parte de la geografía española con sus diferentes espectáculos.