Curso gratuito “Todo google para tu negocio” este jueves en Lab_Nucia

Este jueves 26 de marzo a las 10 horas se desarrollará el curso gratuito “Todo Google para tu negocio” en el Lab_Nucia. Esta formación está orientada a pymes y personas autónomas para mejorar la competitividad a través de herramientas digitales. Últimas plazas en: https://lab.lanucia.es/eventos/16111-Jornada-Formacion-Google-Marzo-2026/

Esta formación está organizada por la concejalía de Comercio a través de Lab_Nucia y la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, dependiente del organismo autónomo Red.es, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Fondos Europeos.

“Todo google para tu negocio”

En este curso gratuito de “Todo Google para tu negocio” se transmitirá la importancia de que las empresas aparezcan en “google, ya que si no aparecerá la competencia y restará clientes”. Pero para posicionar el negocio hay que trabajar diferentes aspectos:

Cómo revisar y optimizar tu ficha de empresa en Google.

Qué factores influyen en el posicionamiento local (cercanía, relevancia y reputación).

Cómo conseguir reseñas de clientes sin resultar incómodo.

Cómo responder reseñas positivas y negativas con criterio.

Errores habituales que pueden estar afectando a tu visibilidad.

Apúntate y descubre cómo convertir tu ficha de Google en un escaparate digital que realmente atraiga clientes.

4 formaciones

Los cursos de la Oficina Acelera Pyme se han programado con la finalidad de facilitar formación útil, aplicable y centrada en resultados, para que los negocios puedan avanzar en áreas clave como la visibilidad online, la comunicación con clientes y la captación. Los cursos que se han propuesto son: “Todo Google para tu negocio” el jueves 26 de marzo, “Whatsapp Business para tu negocio” el 15 de abril, “Gestiona tus Redes Sociales con IA” el 7 de mayo y “Campañas publicitarias: invertir poco y vender más” el 28 de mayo.

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Todas las formaciones son gratuitas y se realizarán a las 10 horas en Lab_Nucia. Toda la información e inscripciones están disponibles en https://lab.lanucia.es/#Formacion