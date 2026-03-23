Curso gratuito “Todo google para tu negocio” este jueves en Lab_Nucia
Taller para fomentar las “herramientas digitales” en comercios y empresas
Este jueves 26 de marzo a las 10 horas se desarrollará el curso gratuito “Todo Google para tu negocio” en el Lab_Nucia. Esta formación está orientada a pymes y personas autónomas para mejorar la competitividad a través de herramientas digitales. Últimas plazas en: https://lab.lanucia.es/eventos/16111-Jornada-Formacion-Google-Marzo-2026/
Esta formación está organizada por la concejalía de Comercio a través de Lab_Nucia y la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, dependiente del organismo autónomo Red.es, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Fondos Europeos.
“Todo google para tu negocio”
En este curso gratuito de “Todo Google para tu negocio” se transmitirá la importancia de que las empresas aparezcan en “google, ya que si no aparecerá la competencia y restará clientes”. Pero para posicionar el negocio hay que trabajar diferentes aspectos:
- Cómo revisar y optimizar tu ficha de empresa en Google.
- Qué factores influyen en el posicionamiento local (cercanía, relevancia y reputación).
- Cómo conseguir reseñas de clientes sin resultar incómodo.
- Cómo responder reseñas positivas y negativas con criterio.
- Errores habituales que pueden estar afectando a tu visibilidad.
- Apúntate y descubre cómo convertir tu ficha de Google en un escaparate digital que realmente atraiga clientes.
4 formaciones
Los cursos de la Oficina Acelera Pyme se han programado con la finalidad de facilitar formación útil, aplicable y centrada en resultados, para que los negocios puedan avanzar en áreas clave como la visibilidad online, la comunicación con clientes y la captación. Los cursos que se han propuesto son: “Todo Google para tu negocio” el jueves 26 de marzo, “Whatsapp Business para tu negocio” el 15 de abril, “Gestiona tus Redes Sociales con IA” el 7 de mayo y “Campañas publicitarias: invertir poco y vender más” el 28 de mayo.
Todas las formaciones son gratuitas y se realizarán a las 10 horas en Lab_Nucia. Toda la información e inscripciones están disponibles en https://lab.lanucia.es/#Formacion
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El castillo de Villena, escenario de una producción internacional de 18 millones
- Localizan quemado el coche del alicantino desaparecido
- La Fiscalía de Alicante pide ocho años de cárcel a Julio de España por abusos y trato degradante
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- El recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la decisión del Consell de proteger Babilonia mantendrá en pie las casas al menos un año más
- El mercado inmobiliario se da la vuelta: se venden más viviendas en Elda, Villena o Castalla y cae el negocio en Alicante, Torrevieja o Benidorm
- Julio de España solicitó la baja del PP tras conocer que se iba a hacer pública la acusación de la Fiscalía por abusos y trato degradante