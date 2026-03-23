La Semana Santa 2026 arranca con un concierto de la Coral y el “Viernes de Dolores”

El concierto de Música Sacra de la coral de la Unió Musical en la Iglesia (jueves, 20,30 h.) abrirá los actos de la Semana Santa 2026 de La Nucía. Continuará con el “Viernes de Dolores”, 27 de marzo, con el “Vía Crucis” desde la “Capelleta”. Este año la escenificación teatral de “La Passió” cumple 26 ediciones, en la que participarán más de 100 actores y actrices amateurs, que tendrá dos nuevas escenas. También tendrán su protagonismo las tradicionales procesiones del Santo Entierro (Viernes Santo) y la del Encuentro (Domingo de Gloria) donde la niña Jimena Soria Such recitará “L’Ambaixà”.

En la presentación de los actos de la “Semana Santa 2026” y “La Passió” han participado esta mañana Miguel Ángel Marcos, párroco de La Nucía, Luis Redondo, actor de la figura de Jesucristo en “La Passió” y Pedro Lloret, concejal de Cultura de La Nucía.

Inicio: concierto de coral, Viernes de Dolores y Domingo de Ramos

Esta semana darán comienzo los actos de la Semana Santa 2026 La Nucía que arrancarán el jueves 26 de marzo a las 20,30 horas con el “Concierto de Música Sacra” de la Coral de la Unió Musical en la Iglesia, con entrada libre y gratuita. Continuará al día siguiente con el tradicional “Viernes de Dolores”, en el cual se celebrará a las 19 horas la santa misa en la ermita de Sant Rafel y a continuación se realizará un “vía crucis”, con los niños de la parroquia como costaleros, por las calles del pueblo con rezos en diferentes estaciones. Este acto se introdujo como novedad el año pasado y tuvo una gran aceptación.

Los actos seguirán con la tradicional procesión del Domingo de Ramos, este domingo 29 de marzo a las 11 horas. La bendición de ramos se realizará en la ermita de Sant Rafael de La Nucía, desde donde saldrá la procesión hacia la Iglesia Parroquial de La Nucía, en la plaça Major, donde se celebrará la Santa Misa.

“La Passió”

La escenificación teatral de la “La Passió” de La Nucía será el Jueves Santo (2 de abril) a las 23 horas. Una representación teatral al aire libre por la noche de las 16 escenas de la Pasión y Muerte de Jesucristo, que cumple 26 ediciones. Como novedad este año 2026 se incorporarán dos nuevas escenas en “La Passió” de La Nucía: “La Premonición de Claudia” y “Jesús ante Herodes”.

Con el escenario de la escalinata de la Iglesia y el Calvari de fondo en “La Passió” se representan las últimas 16 escenas de Jesucristo antes de ser crucificado, combinando luz, teatro, música y fuego. En la plaça Major se representan siete escenas, con la incorporación de una nueva “La Premonición de Claudia” y “Jesús ante Herodes” (novedades 2026), además de las tradicionales: La Última Cena, el Prendimiento en el Monte de los Olivos, las Negaciones de San Pedro y el Juicio y Condena de Pilatos. Después se realiza otra escena “La primera caiguda de Jesús” en la subida, en la esquina de la av. Església con el carrer Joaquín Berenguer.

El resto de las escenas se escenifican en las curvas de subida al “Calvari”: “Cirineo”, “Verónica”, “Segona caiguda”, “Clavant a Jesús en la Creu”, “Jesús es crucificat” y “Baixada de la Creu”.

En esta escenificación amateur participan diferentes colectivos: Grup Scout La Nucia, Majorals 2026 Penya Els Festers, Escuela de Teatro y la Parroquia La Purísima de La Nucía, con el apoyo de las concejalías de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía. El director de esta escenificación teatral que reúne más de 100 actores de todas las edades es Toni Zaragozí. “La Passió” se representará el “jueves santo” 2 de abril a las 23 horas en la plaça Major y el Calvari de La Nucía. El público puede acceder tanto a la plaça Major como al Calvari de forma libre y gratuita.

Inicio en 1998

Esta representación teatral religiosa comenzó en 1998 como iniciativa del Grup Scout La Nucia y un grupo de aficionados al teatro y vecinos de este pueblo, como una experiencia, con el apoyo del Ayuntamiento. Tras el parón por la pandemia de tres años (2020, 2021 y 2022), se retomó en el 2023. La representación de “La Passió” cumple 26 ediciones este año. Es un acto que congrega a numeroso público tanto en la plaça Major como en el monte Calvari, por su singularidad de representarse por la noche y al aire libre, bajo la luz de la luna llena, dentro de los actos de la Semana Santa de La Nucía.

Viernes Santo y Domingo de Pascua

Por otra parte, cabe destacar las tradicionales procesiones de Viernes Santo y Domingo de Pascua. El viernes 3 de abril, “Viernes Santo”, se realizará la Procesión del Santo Entierro, tras la misa que es a las 18 horas. Antes, a las 8 horas de la mañana se realizará el vía crucis subiendo hasta la cima del monte Calvari.

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La procesión del “Domingo de Pascua”, 5 de abril, será a las 10,30 horas. En ella en la plaça Major se realizará uno de los actos tradicionales de la Semana Santa nuciera como es “l’Ambaixà”, (embajada del ángel), que la realizará en 2026 la niña Jimena Soria Such, acompañada de dos ángeles. Acto que sigue teniendo su protagonismo dentro de esta Semana Santa de La Nucía.