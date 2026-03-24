L’Auditori acoge este sábado el “Concierto de Primavera” de la OJPA

Este sábado 28 de marzo a las 19 horas la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofrecerá el “Concierto de Primavera” en l’Auditori de La Nucía, con piezas de Max Bruch, Manuel de Falla, Arturo Márquez o Antonio Álvarez.Un programa internacional de grandes compositores para sentir la primavera con toda su intensidad. Este “Concierto de Primavera” tendrá entrada gratuita con invitación, a recoger en las taquillas de l’Auditori de La Nucía o en esta web.

La OJPA vuelve un año más a l’Auditori de La Nucía, con el que tiene una vinculación especial. Esta orquesta sinfónica joven está dirigida por su creador Francisco Maestre. Este concierto cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura y el Área de Cultura de la Diputación de Alicante.

Concierto de Primavera

El programa del “Concierto de Primavera” en l’Auditori de La Nucía, el próximo sábado 28 de marzo a las 19 horas, se abre con el famoso “Concierto para violín y orquesta, número 1 en sol menor, opus 26”, de Max Bruch que contará con Adrián Pacetti como solista de violin. Tambieén se interpretarán las siguientes piezas: “Amor Brujo: “Danza Ritual del Fuego” de Manuel de Falla, “Danzón número 2”, “Conga del Fuego”, ambas de Arturo Márquez y “Suspiros de España” de Antonio Álvarez.

El concierto de este sábado a las 19 horas en l’Auditori estará dirigido por el director invitado Manuel Ramos quien ha dirigido a la OJPA en otras ocasiones La Nucía. Manuel Ramos es director titular de la Orquesta Barroca Valenciana y tiene una trayectoria de dirección de proyectos musicales con diferentes formaciones, entre los que figura el concierto escenificado del Misteri d'Elx.

Este sábado 28 de marzo a las 19 horas la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofrecerá el “Concierto de Primavera” en l’Auditori de La Nucía. / INFORMACIÓN

Dos nucieros en la OJPA

Actualmente la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) cuenta en su formación titular con dos músicos nucieros. Se trata de Andrea Pérez Cano, oboe y forma parte de la OJPA desde noviembre de 2024. Además, estuvo el verano pasado en Viena participando con esta formación en el Festival Festival Summa Cum Laude. En septiembre de 2025, tras superar las pruebas de acceso, se incorporó Enrique López Fuster, saxo que también forma parte de la banda Unió Musical La Nucia.

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La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante nació en 2009 con el objetivo de formar músicos y simultáneamente formar personas para hacerles llegar valores, ideas y compromisos de un modo didáctico que no solo anime a ser mejores en una disciplina musical, también en el día a día. Esta formación, contando con apoyos como el de l’Auditori de La Nucia, y dirigida por Francisco Maestre, ganó tres ediciones del Festival Summa Cum Laude de Viena, en los años 2015, 2017 y 2018.