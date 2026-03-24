La Nucía invierte 871.559 euros en el soterramiento de dos líneas de alta tensión del Sector Serreta

Esta semana han comenzado las obras de soterramiento de dos líneas de alta tensión eléctrica del Sector Serreta de La Nucía. Esta actuación supone una inversión de 871.559 euros y tendrá una duración de cinco meses.

El objetivo final es que desaparezcan las tres líneas de alta tensión que condicionan el desarrollo del Sector Serreta, los viales, las rotondas y el crecimiento de la Ciutat Esportiva de La Nucía. En esta primera fase se anularán dos de las tres líneas de alta tensión que atraviesan el sector.

Ayer por la mañana, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, visitaron el inicio de estas obras en el sector Serreta. / Información

Ayer por la mañana, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, visitaron el inicio de estas obras en el sector Serreta, junto a Enrique Camarena, jefe de obra, y David Poves, jefe de producción, ambos de BECSA La Nucía, así como Manuel Cortés, arquitecto municipal.

Una acción que desbloquea el crecimiento de La Nucía

Se trata de unas obras clave y estratégicas para el crecimiento de La Nucía. / Información

El primer edil, en sus declaraciones, resaltó la importancia de estas obras de soterramiento de dos líneas de alta tensión que pasan por el Sector Serreta de La Nucía. «Se trata de unas obras clave y estratégicas para el crecimiento de La Nucía y en las que llevamos trabajando muchos años. Este soterramiento de las dos primeras líneas desbloqueará el crecimiento de La Nucía en Serreta, que está condicionado por estas torres de alta tensión, que poco a poco irán desapareciendo, permitiendo concluir las obras de viales, rotondas, ampliación de la Ciutat Esportiva y del sector Serreta. En breve esperamos iniciar las obras de soterramiento de la tercera y última línea de alta tensión», afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

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Esta actuación supone una inversión de 871.559 euros y tendrá una duración de cinco meses. / Información

El primer paso: una zanja de 700 metros

En primer lugar, ha comenzado la obra civil, que consiste en proyectar una doble zanja de 700 metros lineales, por donde serán enterradas las dos líneas eléctricas de alta tensión. Estas obras tendrán un plazo de 5 meses. Una vez concluidas, será Iberdrola la que desmontará las estructuras eléctricas y pasará los cables de alta tensión por las zanjas habilitadas.